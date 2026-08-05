Yamal spakował walizki i wyjechał. Obrał zaskakujący kierunek, zdjęcie dowodem
Co prawda Lamine Yamal nie był największym bohaterem reprezentacji Hiszpanii na mundialu, ale jego wkład w sukces, jakim było sięgnięcie po mistrzostwo, był niepodważalny. Nic więc dziwnego, że otrzymał on od Barcelony sporo czasu na odpoczynek i mógł udać się na zasłużone wakacje. W ostatnich dniach przyłapano go za granicą - obrał dość zaskakujący kierunek.
Mistrzostwa świata Lamine Yamal zakończył z tylko jedną bramką na koncie, ale jego wpływ na grę reprezentacji Hiszpanii był ogromny. Nieustannie szarpał na skrzydle i stwarzał zagrożenie, posyłając wiele otwierających podań do kolegów. "La Furia Roja" sięgnęła po mistrzostwo, pokonując w finale po dogrywce Argentynę, a wychowanek Barcelony rozegrał w nim pełne 120 minut.
Po mundialu 19-latek udał się na zasłużone wakacje. Otrzymał od Barcelony więcej czasu na odpoczynek, w związku z czym nie wziął udziału w sparingach z CE Europa, czy Birmingham.
A jednak, Flick ogłasza po odejściu Lewandowskiego. Alert w Barcelonie
Lamine Yamal wyjechał do Kolumbii. Burmistrz aż zareagował
Po tym, jak wyjechał z Barcelony na mundial, Yamal postanowił spakować walizki i udać się na urlop w dość zakakującym kierunku. Przyłapano go w Cartagenie, w Kolumbii. Zdjęcia obiegły już media społecznościowe.
Z Cartageny ma zaś udać się do stolicy - Bogoty. Przyjazd gwiazdy Barcelony w kraju wywołał niemałe poruszenie. Zareagował nawet burmistrz miasta.
Burmistrz Cartageny z dumą pochwalił się w mediach społecznościowych wizytą gwiazdy Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, Lamine'a Yamala, który spędza wakacje w kolumbijskim mieście przed wyjazdem do Bogoty
W sezonie 2026/27 Yamal będzie mógł w ataku liczyć na wsparcie nowych zawodników. FC Barcelona sprowadziła latem skrzydłowych - Anthony'ego Gordona i Karima Adeyemiego. Do tego wciąż stara się o transfer Juliana Alvareza.