Mistrzostwa świata Lamine Yamal zakończył z tylko jedną bramką na koncie, ale jego wpływ na grę reprezentacji Hiszpanii był ogromny. Nieustannie szarpał na skrzydle i stwarzał zagrożenie, posyłając wiele otwierających podań do kolegów. "La Furia Roja" sięgnęła po mistrzostwo, pokonując w finale po dogrywce Argentynę, a wychowanek Barcelony rozegrał w nim pełne 120 minut.

Po mundialu 19-latek udał się na zasłużone wakacje. Otrzymał od Barcelony więcej czasu na odpoczynek, w związku z czym nie wziął udziału w sparingach z CE Europa, czy Birmingham.

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Lamine Yamal wyjechał do Kolumbii. Burmistrz aż zareagował

Po tym, jak wyjechał z Barcelony na mundial, Yamal postanowił spakować walizki i udać się na urlop w dość zakakującym kierunku. Przyłapano go w Cartagenie, w Kolumbii. Zdjęcia obiegły już media społecznościowe.

Z Cartageny ma zaś udać się do stolicy - Bogoty. Przyjazd gwiazdy Barcelony w kraju wywołał niemałe poruszenie. Zareagował nawet burmistrz miasta.

Burmistrz Cartageny z dumą pochwalił się w mediach społecznościowych wizytą gwiazdy Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, Lamine'a Yamala, który spędza wakacje w kolumbijskim mieście przed wyjazdem do Bogoty

W sezonie 2026/27 Yamal będzie mógł w ataku liczyć na wsparcie nowych zawodników. FC Barcelona sprowadziła latem skrzydłowych - Anthony'ego Gordona i Karima Adeyemiego. Do tego wciąż stara się o transfer Juliana Alvareza.

Lamine Yamal OSCAR J BARROSO AFP

Lamine Yamal Urbanandsport AFP





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