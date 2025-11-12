Xavi mocno o Lewandowskim i spółce. "Nie mieli tego samego szacunku". Uderzył też w siebie

Kampania 2023/24 była trzecią (drugą pełną) i zarazem ostatnią dla Xaviego w roli trenera Barcelony. Nie poszła zbyt dobrze. W styczniu szkoleniowiec ogłaszał na konferencji prasowej odejście za kilka miesięcy. Ostatecznie zmienił zdanie, ale w sprawie doszło do jeszcze jednego zwrotu, nieporozumienia z Joanem Laportą w sprawie polityki transferowej i nagłego odejścia.

Jak dokładnie było na boisku? Nie udało się obronić tytułu Hiszpanii, "Blaugrana" skończyła jako druga aż 10 punktów za Realem Madryt (95-85). w Lidze Mistrzów odpadła w ćwierćfinale (kluczowa czerwona kartka Ronalda Araujo przeciwko Paris Saint-Germain), w Pucharze Króla także na tym samym etapie (porażka po dogrywce z Athletikiem). Do tego doszła styczniowa przegrana w finale Superpucharu Hiszpanii 1:4 z Realem.

Całościowy bilans był więc słabiutki. Xavi wrócił do tamtych chwil podczas wykładu w ESIC University we wchodzącym w skład strefy madryckiej Pozuelo de Alarcon.

- Rozpocząłem etap trenerski w Barcelonie z wysokimi oczekiwaniami (nałożonymi na niego - red.). Klub wychodził z okresu, w którym nie było zbyt wielu wymagań. Moim błędem było utrzymanie wysokich standardów tylko przez rok, od momentu mojego przybycia do chwili, gdy zdobyliśmy La Ligę i Superpuchar (2023 r. - red.) - powiedział na początku.

- W sezonie 2023/24 potrafiłem być samokrytyczny i powiedziałem sobie: Cholera, co się ze mną stało? - dodał.

Xavi Hernandez na wykładzie o liderowaniu. "Obniżyłem wysokie standardy"

Następnie padły słowa, które mogą uderzyć w zawodników. Xavi jeśli nie stracił poparcia szatni całkowicie, to przynajmniej częściowo.

Obniżyłem te wysokie standardy, a zawodnicy nie mieli już tego samego podejścia, tego samego szacunku, tego samego zaangażowania. Standardy stale spadały, aż w moim ostatnim sezonie nie wygraliśmy niczego

- Wiele się z tego nauczyłem. Musiałem być samokrytyczny - zakończył.

Tamta kampania była drugą w Katalonii dla Roberta Lewandowskiego. Zdobył 26 goli we wszystkich rozgrywkach, w tym 19 w LaLiga. Nie obronił korony króla strzelców, ale zajął z Jude'em Bellinghamem ex aequo trzecie miejsce w tym zestawieniu.

