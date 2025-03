Xavi Hernandez już szykuje powrót na ławkę. Katalońskie media ujawniają

- Trudno to podsumować, czuję spokój, czyste sumienie, to jest moje uczucie, że dałem z siebie wszystko. Nie mamy idealnej sytuacji, aby móc rywalizować w najlepszych warunkach - mówił na pożegnanie z Barceloną Xavi Hernandez. W ostatnich tygodniach swojej pracy na konferencji prasowej coraz odważniej mówił o trudnościach, z jakimi musiał się zmierzyć. To nie spodobało się Joanowi Laporcie. Prezes "Blaugrany" zmienił decyzję. Jeszcze trzy tygodnie przed zwolnieniem wyściskiwał się z trenerem na spotkaniu z mediami. Los trenera bywa okrutny.

Reklama