Xabi zwolniony, Vinicius na pierwszym planie. Podjął ostateczną decyzję. Nie zrobi tego

Xabi Alonso przejął stery w Realu Madryt pomiędzy sezonami 2024/2025 i 2025/2026, a więc przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Hiszpański szkoleniowiec zdawał się idealnym trenerem do zespołu, który potrzebował nieco poukładania zaburzonego balansu. Początki były obiecujące.

Przed turniejem hiszpańskie media zgodnie donosiły, że przedłużenie umowy Viniciusa z klubem jest właściwie pewne i Brazylijczyk po powrocie z USA złoży swój podpis pod nowym kontraktem. Wszystko zmieniło się jednak właśnie podczas rywalizacji o tytuł najlepszej klubowej drużyny świata.

Vinicius dowiedział się o odejściu Xabiego. Podjął decyzję

Według informacji przekazywanych przez dziennikarzy relacje Brazylijczyka z trenerem znacząco pogorszyły się podczas półfinału imprezy z PSG. Od tego momentu negocjacje ws. przedłużenia umowy stanęły w martwym punkcie, a Vinicius chciał zaczekać na to, jak ułoży się przyszłość Xabiego i ich relacje.

Wiadomo już, że Hiszpana w Madrycie nie ma. Został zwolniony po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii, w którym Vinicius spisał się znakomicie, co mogłoby wskazywać na to, że Brazylijczyk z trenerem faktycznie zbliżyli się do siebie w ostatnich tygodniach. Wydaje się jednak, że były to jedynie plotki dziennikarskie, ewentualnie gry PR'owe.

Minęła już bowiem ponad doba od ogłoszenia o rozstaniu z Alonso. Hiszpańskiemu trenerowi za współpracę podziękowali prawie wszyscy piłkarze Realu. W tym gronie brakuje Viniciusa, a "ESPN" przekonuje, że ten stan rzeczy się nie zmieni. "Nie ma tego w swoich planach. Nie zrobi tego" - czytamy.

Wzrok kibiców z pewnością w najbliższych tygodniach zwrócony będzie w kierunku Viniciusa, zarówno jeśli chodzi o poczynania boiskowe, jak i to, co wydarzy się w gabinetach. Xabiego już nie ma, więc jeśli to on był przeszkodą do podpisania umowy, powinno to niebawem nastąpić. Obecna wygasa latem 2027 roku.

Pierwsza sesja treningowa Realu Madryt z nowym trenerem! WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył... OSCAR DEL POZO / AFP AFP

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP