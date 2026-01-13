Xabi zwolniony, Vinicius na pierwszym planie. Podjął ostateczną decyzję. Nie zrobi tego
Problemy w Realu Madryt trwały od dobrych kilku tygodni. Xabi Alonso właściwie na przestrzeni okresu listopad - grudzień nieustannie grał o swoją przyszłość. Ostatecznie przegrał, gdy Real poniósł porażkę 2:3 z FC Barcelona w Superpucharze Hiszpanii. Niespełna dobę po meczu "Królewscy" ogłosili, że Hiszpan odchodzi z zespołu. Automatycznie wzrok padł na Viniciusa Juniora, który miał z Xabim napięte relacje i po przyjściu Hiszpana negocjacje ws. kontraktu Brazylijczyka stanęły w miejscu. "ESPN" donosi o najnowszej, ostatecznej decyzji gwiazdora.
Xabi Alonso przejął stery w Realu Madryt pomiędzy sezonami 2024/2025 i 2025/2026, a więc przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Hiszpański szkoleniowiec zdawał się idealnym trenerem do zespołu, który potrzebował nieco poukładania zaburzonego balansu. Początki były obiecujące.
Przed turniejem hiszpańskie media zgodnie donosiły, że przedłużenie umowy Viniciusa z klubem jest właściwie pewne i Brazylijczyk po powrocie z USA złoży swój podpis pod nowym kontraktem. Wszystko zmieniło się jednak właśnie podczas rywalizacji o tytuł najlepszej klubowej drużyny świata.
Vinicius dowiedział się o odejściu Xabiego. Podjął decyzję
Według informacji przekazywanych przez dziennikarzy relacje Brazylijczyka z trenerem znacząco pogorszyły się podczas półfinału imprezy z PSG. Od tego momentu negocjacje ws. przedłużenia umowy stanęły w martwym punkcie, a Vinicius chciał zaczekać na to, jak ułoży się przyszłość Xabiego i ich relacje.
Wiadomo już, że Hiszpana w Madrycie nie ma. Został zwolniony po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii, w którym Vinicius spisał się znakomicie, co mogłoby wskazywać na to, że Brazylijczyk z trenerem faktycznie zbliżyli się do siebie w ostatnich tygodniach. Wydaje się jednak, że były to jedynie plotki dziennikarskie, ewentualnie gry PR'owe.
Minęła już bowiem ponad doba od ogłoszenia o rozstaniu z Alonso. Hiszpańskiemu trenerowi za współpracę podziękowali prawie wszyscy piłkarze Realu. W tym gronie brakuje Viniciusa, a "ESPN" przekonuje, że ten stan rzeczy się nie zmieni. "Nie ma tego w swoich planach. Nie zrobi tego" - czytamy.
Wzrok kibiców z pewnością w najbliższych tygodniach zwrócony będzie w kierunku Viniciusa, zarówno jeśli chodzi o poczynania boiskowe, jak i to, co wydarzy się w gabinetach. Xabiego już nie ma, więc jeśli to on był przeszkodą do podpisania umowy, powinno to niebawem nastąpić. Obecna wygasa latem 2027 roku.