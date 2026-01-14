Xabi Alonso na celowniku wielkich klubów. Gorąco wokół byłego trenera Realu Madryt

Real Madryt wygrał pięć ze swych ostatnich sześciu meczów - natomiast jedyna porażka w tej serii spotkań, z FC Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii, okazała się dosyć bolesna. Na tyle, że stała się "zapalnikiem", który przesądził o pożegnaniu Xabiego Alonso, do którego, wedle klubowego komunikatu, miało dojść za porozumieniem stron.

Baskijski szkoleniowiec miał na głowie jednak znacznie szersze problemy niż potknięcie w Supercopa - hiszpańskie media wprost wskazywały, że m.in. stracił on szatnię, a wątpliwości w zarządzie drużyny wzbudzała też kwestia przygotowania fizycznego graczy. Niemniej to wszystko to już rozdział zamknięty - a przed Alonso jawi się wciąż potencjalna praca w którymś z gigantów "Starego Kontynentu".

AS Roma - Torino FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Xabi Alonso w orbicie zainteresowań gigantów. Zwłaszcza jedna opcja wygląda obiecująco

Aritz Gabilondo, dziennikarz "Asa", wprost wskazał trzy zespoły, w których zdolności 44-letniego menedżera mają budzić szczególnie uznanie - i mowa tu o Bayernie Monachium, Manchesterze City oraz Liverpool F.C.

"Die Roten" to na ten moment najmniej prawdopodobna opcja w dającej się przewidzieć przyszłości - pozycja Vincenta Kompany'ego jest bowiem nad wyraz stabilna, niemniej włodarze Bayernu na pewno będą pamiętać w razie czego o Alonso, który w Niemczech święcił do niedawna wielkie sukcesy z Bayerem Leverkusen.

Analogiczna sytuacja dotyczy "The Citizens" - posada Pepa Guardioli absolutnie nie jest zagrożona, natomiast nie ma pewności, czy sam Katalończyk będzie chciał zostawać na Etihad Stadium aż do czerwca 2027 roku, kiedy to w teorii wygasa jego kontrakt.

Jeśli zaś mowa o Liverpoolu i Arne Slocie, to bez dwóch zdań Holender znajduje się tu w najbardziej niepewnym położeniu - "chybotliwa" forma drużyny z Anfield sprawiła, że kolejne potknięcia mogą przesądzić o zwolnieniu Holendra. W mieście Beatlesów tymczasem doskonale pamiętają Alonso jeszcze z czasów jego kariery piłkarskiej...

Arbeloa nowym trenerem Realu. To będzie jego pierwszy test

Real Madryt tymczasem kontynuuje swe zmagania na różnych frontach już pod wodzą nowego trenera - a został nim Alvaro Arbeloa. Jego pierwszym sprawdzianem będzie współzawodnictwo z Albacete Balompie w Pucharze Króla, do którego dojdzie 14 stycznia o godz. 21.00. Zapraszamy na transmisję do Eleven Sports 3 oraz do śledzenia przebiegu spotkania w tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport:

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Xabi Alonso PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP