Wyszło na jaw, co Garcia sądzi o Szczęsnym. Jedno zdanie i wszystko jasne
Po mocnym zamieszaniu w poprzednim sezonie kwestia hierarchii bramkarzy w FC Barcelona jest już absolutnie jasna - "jedynką" pozostaje Joan Garcia, jego zastępcą Wojciech Szczęsny, a Marc-Andre ter Stegen... opuścił klub i udał się na wypożyczenie do Girony. Co tymczasem o Polaku i Niemcu sądzi obecny pierwszy bramkarz "Barcy" po kilku miesiącach obecności w zespole? Sporo wyjaśnił jego najnowszy wywiad.
Joan Garcia latem ubiegłego roku zamienił Espanyol na lokalnych rywali "Papużek" z FC Barcelona - i zrobił milowy krok jeśli mowa o rozwoju swojej kariery, z marszu wchodząc w rolę "jedynki" w ekipie z Camp Nou.
Jego pojawienie się w "Blaugranie" oznaczało jednak kolejne przetasowanie w hierarchii bramkarzy - sztab szkoleniowy oraz zarząd nie mieli przy tym wątpliwości, jak układ wśród golkiperów powinien wyglądać.
Dublerem Garcii został Wojciech Szczęsny, a ewentualny trzeci bramkarz miał być dobierany z zespołu rezerw. Jeśli zaś mowa o Marcu-Andre ter Stegenie, to ten... trafił na wypożyczenie do Girony i niewiele wskazuje na to, by miał się jeszcze zaprezentować na murawie w barwach FCB.
Garcia chwali Szczęsnego. Polak kluczową postacią podczas treningów
Co ciekawe, Garcia podczas swojego najnowszego wywiadu z Ivanem San Antonio z "Diario Sport" odniósł się zarówno do postaci Polaka, jak i Niemca. Zaczęło się od zagajenia ze strony dziennikarza o to, że trenowanie z nimi musiało być dla 24-latka niezłą nauką.
"Tak, oczywiście. Niestety, w pierwszej części sezonu (ter Stegen) doznał kontuzji i nie mogliśmy spędzać ze sobą wiele czasu, ale w ostatnich kilku miesiącach to się zmieniło… Grał w Barcelonie przez wiele lat na najwyższym poziomie, spisywał się spektakularnie i oczywiście uczyłem się od niego" - stwierdził piłkarz
Jeśli zaś mowa o Szczęsnym, to Garcia poświęcił mu więcej uwagi przy pytaniu o wymagania ze strony trenera bramkarzy, Jose de la Fuente. Jak ocenił, "Szczena" pozostaje dla niego niezwykle pomocny przy adaptowaniu różnych detali wskazywanych przez szkoleniowca.
"Ustawienie, czytanie gry... 'Dela' i 'Tek' bardzo mi pomagają w tych szczegółach, a ja staram się chłonąć wszystko niczym gąbka. To właśnie robię" - skwitował zawodnik, który jest już nieodzowną częścią układanki Hansiego Flicka.
FC Barcelona niebawem zmierzy się z Elche
FC Barcelona swoje kolejne spotkanie rozegra 31 stycznia o godz. 21.00, mierząc się w ramach rozgrywek Primera Division z Elche. "Los Franjiverdes" to ekipa ze środka tabeli, która nie jest w stanie wywalczyć sobie zwycięstwa już od czterech meczów. W teorii przed "Barcą" jawi się więc dość proste zadanie...