Wystarczyło, że odszedł Lewandowski. Piłkarz Barcelony ujawnia. Prawda o Polaku

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Lada moment Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w Chicago Fire. Tymczasem w Barcelonie nadal nie milką głosy ws. jego odejścia. Ostatnio kilka słów o kapitanie reprezentacji Polski powiedział Gerard Martin, który miał okazję dzielić z nim szatnię. - Będzie nam go brakowało - mówił Hiszpan.

Robert Lewandowski podczas meczu Barcelony, widoczny klubowy herb i sponsor na koszulce.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Robert Lewandowski najprawdopodobniej na dobre zakończył swoją karierę w Europie. Jego ostatnim pracodawcą była Barcelona. W stolicy Katalonii spędził cztery sezony. W tym czasie zdążył rozegrać 193 spotkania, w których zdobył 120 bramek i zanotował 24 asysty. Został 11. najlepszym strzelcem w historii klubu.

Nic dziwnego, że ten kilka tygodni temu żegnał go jako prawdziwą legendę. Polski napastnik trafiał do drużyny niepoukładanej, chaotycznej, z problemami. Przez cztery lata pomógł jej wrócić na szczyt. Za jego kadencji Barcelona trzykrotnie wygrywała mistrzostwo Hiszpanii.

Grał z Lewandowskim w Barcelonie. Tak go nazwał. Zaraz po odejściu

Jak obecni zawodnicy zespołu Hansiego Flicka wspominają współpracę z Lewandowskim? Ostatnio wątek naszego rodaka pojawił się w rozmowie Gerarda Martina z "Mundo Deportivo". Młody defensor w pewnym momencie zaczął mówić o nim w bardzo ciepłych słowach.

- Każdego roku ktoś odchodzi. Odejście Roberta jest trudne, bo to facet z ogromnym doświadczeniem. Dołączył do klubu, kiedy ten był w kiepskiej sytuacji - rozpoczął. Następnie podkreślił, że Polak zakorzenił w kolegach chęć do ciężkiej pracy.

- Zawsze starał się zaszczepić w nas ten sposób pracy i trenowania. Będzie nam go brakowało. Wiele nam dał przez te lata - przyznał. - Posiadanie dobrego otoczenia na dłuższą metę ma ogromne znaczenie. Jeśli masz złe towarzystwo, w pewnych aspektach może to mieć negatywne konsekwencje - tłumaczył.

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Oprócz tego kapitan kadry Jana Urbana dawał rady młodszym kolegom. Jednym z nich był właśnie Gerard Martin. - Kiedy grałem jako boczny obrońca, dużo ćwiczyłem dośrodkowania, a on wyjaśniał mi, jak obserwować jego ruchy - opowiadał zawodnik Barcelony, który z lewego obrońcy przekształcił się w stopera.

Jak widać, Robert Lewandowski pozostawił po sobie w Hiszpanii wiele dobrego. Za moment rozpocznie nowy rozdział w życiu i karierze. Na 14 lipca zaplanowano jego oficjalną prezentację w Chicago Fire, gdzie ma spędzić minimum dwa sezony.

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Mężczyzna w sportowej koszulce z kolorowymi paskami wznosi rękę w geście pożegnania lub pozdrowienia, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Gerard Martin
Gerard MartinMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP


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