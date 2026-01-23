Jak na razie w 2026 roku FC Barcelona przegrała jeden mecz - w niedzielę mistrzowie Hiszpanii polegli w San Sebastian 1:2 przeciwko Realowi Sociedad. W środę drużyna Hansiego Flicka mierzyła się ze Slavią w Lidze Mistrzów, w Pradze. W tym spotkaniu również pachniało sensacją.

Ostatecznie goście triumfowali 4:2. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowskim, z tym że pierwszy gol kapitana reprezentacji Polski był samobójczy. - Robert tutaj był bez jakiejkolwiek winy. Zawodnik, który wyskakiwał przed nim, skierował piłkę głową w kierunku bramki. Robert dostał w plecy, ja nie wiem czy to można zaliczyć jako bramkę samobójczą - bronił swojego rodaka Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Flick potwierdza, że Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press

Tomaszewski powiedział to o Barcelonie i Flicku. Hiszpanie interweniują

Oprócz tego 63-krotny kadrowicz nie szczędził krytyki wobec... Hansiego Flicka. - Oni po prostu są zajechani. Flick robi dobrą minę do złej gry. Ma samograj, który niestety gra na 40-50% swoich możliwości. Proszę sobie przypomnieć, 9 zawodników było kontuzjowanych, ale nie w bezpośrednim starciu, tylko po prostu nie wytrzymywali - powiedział 78-latek, cytowany przez... kataloński dziennik "Sport".

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego szybko wychwycili opinię byłego golkipera. "Były reprezentant Polski Jan Tomaszewski atakuje sztab trenera Blaugrany i mówi o przyszłości Lewandowskiego" - zajawiono.

- Flick musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił po prostu pół-zawodników - dodaje Tomaszewski, co cytują Hiszpanie, którzy tę wypowiedź skwitowali zdaniem: "Atak Tomaszewskiego posunął się jeszcze dalej".

78-latek analizował także samego Lewandowskiego. Nazwał go m.in. "najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki". "O Lewandowskim były polski bramkarz powiedział, że jest gotów podjąć inne role w drużynie" - piszą Hiszpanie.

- Będzie tym asem, który wchodzi, kiedy potrzeba, żeby ta wielka drużyna strzeliła jakąś bramkę zwycięską. I Robert się do tego nadaje, bo on jest do tego po prostu stworzony. Dopóki będzie miał siły, czy przejdzie do innej drużyny, czy będzie w Barcelonie, to będzie już spełniał rolę tego dżokera - brzmi wypowiedź obecnego eksperta.

Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z Getafe FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Jan Tomaszewski Reporter

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport