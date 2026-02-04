"Wyrok" na ter Stegena, klub oficjalnie ogłasza. Katastrofa dla rywala Szczęsnego

Marc-Andre ter Stegen wraz z początkiem tego sezonu nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że jego pozycja w hierarchii bramkarzy FC Barcelona drastycznie spadła - Niemiec bowiem nie był już nawet drugim wyborem dla Hansiego Flicka po letnim okienku transferowym, gdyż "jedynką" został Joan Garcia, a dublerem Hiszpana był Wojciech Szczęsny.

Ostatecznie "MAtS" przystał na zmianę barw dopiero zimą - w styczniu trafił na wypożyczenie do Girony, która poszukiwała konkurenta dla Paulo Gazzanigi i kogoś, kto wszedłby w lukę powstałą po niechybnym odejściu Dominika Livakovicia.

Marc-Andre ter Stegen znów trafi na stół operacyjny. Fatalne wieści dla Niemca

Początkowo wszystko zaczęło się układać dla ter Stegena naprawdę dobrze - z marszu rozegrał dwa spotkania po 90 minut, w drugim z nich (z Realem Oviedo) zachowując czyste konto. Niestety wróciła też zmora trapiąca regularnie 33-latka - czyli problemy zdrowotne.

Jeszcze w poniedziałek ogłoszono, że reprezentant "Die Mannschaft" zmaga się z urazem lewego ścięgna podkolanowego. W środę natomiast nadeszła naprawdę istotna aktualizacja, dająca ogląd na to, jak długo może on być poza grą.

Marc-Andre ter Stegen przejdzie w piątek operację kontuzji ścięgna, której doznał w meczu z Realem Oviedo. Po operacji zostanie ustalony czas jego nieobecności

Choć nie wskazano tu konkretnej daty, to sam fakt, że konieczny ma być zabieg, sugeruje, że futbolistę czekać będzie dłuższa pauza. To dla "MAtS-a" prawdziwa katastrofa i być może utracona szansa na to, by, po pierwsze, udowodnić coś jeszcze Flickowi i zarządowi "Barcy", a po drugie by ocalić dla siebie jakiekolwiek widoki na wyjazd na mundial...

Girona pod ścianą. Klub musi rozważyć zakontraktowanie kolejnego gracza

Girona swój kolejny mecz ligowy rozegra 7 lutego przeciwko Sevilli - i do bramki wróci wówczas prawdopodobnie Gazzaniga. Według katalońskiego "Sportu" do "Blanc-i-Vermells" na pozycję golkipera może ponadto jeszcze awaryjnie trafić Ruben Blanco, ale to raczej pieśń odrobinę dalszej przyszłości. Tymczasem wypożyczenie ter Stegena może zostać przy tym wszystkim oficjalnie skrócone...

