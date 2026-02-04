Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Wyrok" na ter Stegena, klub oficjalnie ogłasza. Katastrofa dla rywala Szczęsnego

Paweł Czechowski

W połowie stycznia zapadła decyzja o wypożyczeniu Marca-Andre ter Stegena z FC Barcelona do Girony - Niemiec, zdający sobie sprawę z tego, że nie będzie miał w "Blaugranie" wielu okazji do gry, szukał wśród "Blanc-i-Vermells" nowego otwarcia dla siebie. Niestety dawne demony wróciły - bramkarza znów czeka wytężona walka o powrót do zdrowia po kontuzji.

Marc-Andre ter Stegen wraz z początkiem tego sezonu nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że jego pozycja w hierarchii bramkarzy FC Barcelona drastycznie spadła - Niemiec bowiem nie był już nawet drugim wyborem dla Hansiego Flicka po letnim okienku transferowym, gdyż "jedynką" został Joan Garcia, a dublerem Hiszpana był Wojciech Szczęsny.

Ostatecznie "MAtS" przystał na zmianę barw dopiero zimą - w styczniu trafił na wypożyczenie do Girony, która poszukiwała konkurenta dla Paulo Gazzanigi i kogoś, kto wszedłby w lukę powstałą po niechybnym odejściu Dominika Livakovicia.

Marc-Andre ter Stegen znów trafi na stół operacyjny. Fatalne wieści dla Niemca

Początkowo wszystko zaczęło się układać dla ter Stegena naprawdę dobrze - z marszu rozegrał dwa spotkania po 90 minut, w drugim z nich (z Realem Oviedo) zachowując czyste konto. Niestety wróciła też zmora trapiąca regularnie 33-latka - czyli problemy zdrowotne.

Jeszcze w poniedziałek ogłoszono, że reprezentant "Die Mannschaft" zmaga się z urazem lewego ścięgna podkolanowego. W środę natomiast nadeszła naprawdę istotna aktualizacja, dająca ogląd na to, jak długo może on być poza grą.

Marc-Andre ter Stegen przejdzie w piątek operację kontuzji ścięgna, której doznał w meczu z Realem Oviedo. Po operacji zostanie ustalony czas jego nieobecności
padło w oficjalnym komunikacie Girony.

Choć nie wskazano tu konkretnej daty, to sam fakt, że konieczny ma być zabieg, sugeruje, że futbolistę czekać będzie dłuższa pauza. To dla "MAtS-a" prawdziwa katastrofa i być może utracona szansa na to, by, po pierwsze, udowodnić coś jeszcze Flickowi i zarządowi "Barcy", a po drugie by ocalić dla siebie jakiekolwiek widoki na wyjazd na mundial...

Girona pod ścianą. Klub musi rozważyć zakontraktowanie kolejnego gracza

Girona swój kolejny mecz ligowy rozegra 7 lutego przeciwko Sevilli - i do bramki wróci wówczas prawdopodobnie Gazzaniga. Według katalońskiego "Sportu" do "Blanc-i-Vermells" na pozycję golkipera może ponadto jeszcze awaryjnie trafić Ruben Blanco, ale to raczej pieśń odrobinę dalszej przyszłości. Tymczasem wypożyczenie ter Stegena może zostać przy tym wszystkim oficjalnie skrócone...

