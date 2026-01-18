Wypadł z kadry Barcelony, taka decyzja na godziny przed meczem. Oto komunikat
FC Barcelona podejdzie do niedzielnego spotkania z Realem Sociedad bez jednej ze swoich największych gwiazd, która w sobotę nie trenowała z powodu stłuczenia mięśnia uda. "Duma Katalonii" podała już kadrę meczową na konfrontację na Estadio Anoeta. Wydaje się, że z uwagi na tę absencję będzie miała trochę trudniejsze zadanie.
Dokładnie o godzinie 21:00 FC Barcelona rozpocznie mecz 20. kolejki LaLiga przeciwko Realowi Sociedad. To pierwsza seria gier w teoretycznej rundzie wiosennej, więc zaczął się czas rewanżów. Jesienią "Duma Katalonii" wygrała z "Txuri-Urdin" 2:1, mimo że musiała gonić wynik. Teraz pojedzie na Estadio Anoeta, gdzie wygrywała w czterech z ostatnich pięciu spotkań.
Raphinha nie zagra z Realem Sociedad. FC Barcelona osłabiona
Na obiekcie w San Sebastian zabraknie jednak Raphinhi, co w jakimś stopniu zmniejsza szanse gości na ponowne podbicie tego terenu (ostatnim razem w listopadzie 2024 r. to gospodarze byli górą). Brazylijski skrzydłowy w sobotę nie trenował z powodu stłuczenia mięśnia uda i nie zdążył dojść do pełni zdrowia.
Mistrzowie Hiszpanii podkreślili w komunikacie wypuszczonym przed godziną 11:00, że zawodnik nie zagra z uwagi na ostrożność.
Ma pewne problemy przez kopnięcie. Dzisiaj (w sobotę - red.) zdecydowaliśmy, żeby został na siłowni. Musimy poczekać na jutro. Na razie nie wiemy
Teraz już wszystko jest jasne, spełnił się pesymistyczny scenariusz.
29-latek urodzony w Porto Alegre rozgrywa drugi świetny sezon z rzędu. Jak na razie strzelił 12 goli w 18 meczach, tydzień temu popisał się dubletem w finale krajowego Superpucharu. Pamiętajmy też, że w końcówce września odniósł kontuzję, która wykluczyła go z gry do listopada, ale szybko wrócił do formy.
Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00.