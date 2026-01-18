Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wypadł z kadry Barcelony, taka decyzja na godziny przed meczem. Oto komunikat

Tomasz Chabiniak

FC Barcelona podejdzie do niedzielnego spotkania z Realem Sociedad bez jednej ze swoich największych gwiazd, która w sobotę nie trenowała z powodu stłuczenia mięśnia uda. "Duma Katalonii" podała już kadrę meczową na konfrontację na Estadio Anoeta. Wydaje się, że z uwagi na tę absencję będzie miała trochę trudniejsze zadanie.

Dwóch piłkarzy w koszulkach FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu, jeden z nich ma ręce na biodrach, obaj są skupieni i patrzą w jednym kierunku, w tle widać rozmyte sylwetki oraz żółte barwy trybun.
Raphinha i Robert LewandowskiGabriel JimenezEast News

Dokładnie o godzinie 21:00 FC Barcelona rozpocznie mecz 20. kolejki LaLiga przeciwko Realowi Sociedad. To pierwsza seria gier w teoretycznej rundzie wiosennej, więc zaczął się czas rewanżów. Jesienią "Duma Katalonii" wygrała z "Txuri-Urdin" 2:1, mimo że musiała gonić wynik. Teraz pojedzie na Estadio Anoeta, gdzie wygrywała w czterech z ostatnich pięciu spotkań.

Raphinha nie zagra z Realem Sociedad. FC Barcelona osłabiona

Na obiekcie w San Sebastian zabraknie jednak Raphinhi, co w jakimś stopniu zmniejsza szanse gości na ponowne podbicie tego terenu (ostatnim razem w listopadzie 2024 r. to gospodarze byli górą). Brazylijski skrzydłowy w sobotę nie trenował z powodu stłuczenia mięśnia uda i nie zdążył dojść do pełni zdrowia.

Mistrzowie Hiszpanii podkreślili w komunikacie wypuszczonym przed godziną 11:00, że zawodnik nie zagra z uwagi na ostrożność.

Ma pewne problemy przez kopnięcie. Dzisiaj (w sobotę - red.) zdecydowaliśmy, żeby został na siłowni. Musimy poczekać na jutro. Na razie nie wiemy
mówił Flick na wczorajszej konferencji o dostępności Raphinhi

Teraz już wszystko jest jasne, spełnił się pesymistyczny scenariusz.

29-latek urodzony w Porto Alegre rozgrywa drugi świetny sezon z rzędu. Jak na razie strzelił 12 goli w 18 meczach, tydzień temu popisał się dubletem w finale krajowego Superpucharu. Pamiętajmy też, że w końcówce września odniósł kontuzję, która wykluczyła go z gry do listopada, ale szybko wrócił do formy.

Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00.

Raphinha
RaphinhaAFP
Raphinha
RaphinhaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Dwóch piłkarzy ubranych w fioletowe stroje treningowe klubu FC Barcelona wychodzi z tunelu na stadion. Jeden z zawodników nosi ochronną maskę na twarzy.
Eric Garcia i RaphinhaLLUIS GENEAFP
