Obok tak ważnego wydarzenia w życiu chorwackiego pomocnika nie mógł przejść obojętnie Marc-Andre ter Stegen , który dopiero późnym wieczorem postanowił opublikować specjalny, emocjonalny post skierowany do byłego kolegi z szatni Barcelony.

Ivan Rakitić przybył do Barcelony z Sevilli, do której powrócił zresztą, kiedy jego kariera na Camp Nou dobiegła końca. W stolicy Katalonii spędził łącznie 6 lat (2014-2020). W tym czasie zdobył 4 mistrzostwa kraju, 4 Puchary i 2 Superpuchary Hiszpanii, Ligę Mistrzów , Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwo Świata .

W styczniu 2024 roku dołączył do saudyjskiego Al-Shabab, jednak pół roku później przeniósł się do chorwackiego Hajduka Split. Tam rozegrał w ostatnim sezonie aż 39 meczów we wszystkich rozgrywkach.