Wyłożą miliony za Szczęsnego. Barcelona pod ścianą, decyzja miała już zapaść

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

W niedzielny wieczór FC Barcelona rozegra swoje trzecie spotkanie w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Wciąż nie jest jasne, czy po raz pierwszy w nowych rozgrywkach zobaczymy w kadrze meczowej Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski nadal nie został zarejestrowany, ale według hiszpańskich mediów Barcelona ma już plan awaryjny, aby proces rejestracji się zakończył. W tym celu ma zostać przeprowadzona operacja warta kilka milionów euro.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

Jednym z pytań, które fani FC Barcelona zdają sobie od wielu miesięcy jest to, kiedy zakończą się problemy finansowe klubu? Choć Joan Laporta już wielokrotnie zapowiadał, że Blaugrana wychodzi na prostą, nie widać tego w realnych działaniach. Obecnie powtarza się scenariusz sprzed roku, kiedy to Barcelona miała problem z zarejestrowaniem nowych piłkarzy. Obecnie również nie wszystko idzie po myśli klubu ze stolicy Katalonii.

Choć udało się zarejestrować Joana Garcię i Marcusa Rashforda, kolejka była znacznie dłuższa. Wśród piłkarzy oczekujących na rejestrację jest m.in. Wojciech Szczęsny. W ostatnich godzinach prawo gry w rozgrywkach uzyskał Gerard Martin, a bramkarz nadal nie jest pewny swojego losu. Na taką sytuację miało wpływ kilka niezależnych od siebie wydarzeń.

    Barcelona ma plan w sprawie Szczęsnego. W grę wchodzi kilka milionów euro

    Przede wszystkim przeciągała się sprawa z wypożyczeniem Inakiego Peni, który dopiero w ostatnich dniach został zawodnikiem Elche. Ponadto zwlekano również z rozwiązaniem kontraktu z Oriolem Romeu. Wszystko to sprawiło, że Barcelona dotychczas nie dysponowała odpowiednimi środkami, aby móc zarejestrować Szczęsnego. Według hiszpańskich mediów klub ma już przygotowany wariant awaryjny.

      Między innymi Radio COPE informuje, że w klubie Dumie Katalonii nie zamierzają dłużej czekać na ruchy kadrowe, które mogłyby zwolnić miejsce w budżecie. Barcelona chce powołać się na nowe gwarancje bankowe. Te mają opiewać nawet na pięć milionów euro (ponad 21 mln zł). Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, dokumentu miały zostać już wysłane do La Liga.

      Jeśli władze ligi uznają, że gwarancje są niezbędne do zarejestrowania Szczęsnego i Roony'ego Baardghjia, zostaną one uruchomione. Wciąż nie jest jasne, czy cały proces uda się doprowadzić do końca przed niedzielnym spotkaniem z Rayo Vallecano. Jeśli tak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Szczęsny pojawi się na ławce rezerwowych FC Barcelona.

      Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone paski, stoi w profilu, w tle rozmyty tłum ludzi na trybunach.
      Bramkarz ubrany w kolorowy sportowy strój, uśmiechający się i podnoszący rękę w geście powitania, na tle stadionu z trybunami oraz rozmytym tłem z widownią
