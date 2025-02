Wykorzystali nałóg Szczęsnego. Kibice Barcelony zaintonowali przyśpiewkę w trakcie meczu

Kibice Barcelony wymyślili przyśpiewkę o Wojciechu Szczęsnym. Jej treść zaskakuje

Nie od dziś wiadomo, że Wojciech Szczęsny jest palaczem. Polak z tym się nie kryje, a zdarzyło się już nawet, że zaobserwowano go z e-papierosem w szatni FC Barcelona. Nie przeszkadza mu to jednak, by znakomicie prezentować się na murawie. To, a także jego zaangażowanie na treningach doceniają kibice Barcy, którzy wykorzystali nałóg 34-latka, aby zaintonować o nim przyśpiewkę.