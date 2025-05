Wyjątkowy dzień w Barcelonie. "Ekstaza" i "zwycięskie cygaro Szczęsnego"

FC Barcelona ma za sobą pierwszy z dwóch dni świętowania 28. mistrzostwa Hiszpanii. Zanim w niedzielę dojdzie do celebracji na stadionie po meczu z Villarrealem (klub w komunikacie zapowiedział między innymi fajerwerki i muzykę), to w piątek przez ulice stolicy Katalonii przejechała parada mistrzowska, czyli odkryty autokar z piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego (tzw. rua de campeones). Zaczęła się ona przy wejściu numer 13 na Spotify Camp Nou o godzinie 18:00, a zakończyła przy Łuku Triumfalnym przed 22:30.

Sobotnie okładki musiały więc zostać zdominowane przez to wydarzenie. "Mundo Deportivo" zdecydowało się na podwójną (ostatnia strona gazety współtworzy całość z pierwszą), co robi się w szczególnych przypadkach. "Ekstaza" - głosi tytuł. Przytoczono dane od lokalnej policji o 670 tysiącach kibiców zgromadzonych przy trasie. Dodano, że była to celebracja nie tylko trofeum za ligę, ale także za Copa del Rey i krajowy Superpuchar.