Wyjątkowy dzień Szczęsnego. Tak potraktowali go koledzy. Wszystko nagrane

FC Barcelona kontynuuje przygotowania do środowego meczu domowego z Celtą Vigo (godz. 21:30). Sobotni trening w Ciutat Esportiva Joan Gamper miał szczególny moment. Kończący dziś 36 lat Wojciech Szczęsny musiał przejść bądź przebiec przez szpaler utworzony przez kolegów z zespołu, by zostać przez każdego z nich poklepanym po plecach bądź głowie. Jako drugi uczynił to Robert Lewandowski.

Wszystko zostało nagrane przez pracowników mediów społecznościowych "Dumy Katalonii". Można już zobaczyć w sieci ośmiosekundowy filmik.

Kolejne urodziny, kolejny szpaler. Wojciech Szczęsny świętuje

To hiszpański zwyczaj, tzw. "pasillo de collejas". Trzeba też dodać, że wykorzystuje się go również w przypadku powitań, w styczniu przeżył to świeżo sprowadzony do klubu Joao Cancelo.

W lutym urodzinowy szpaler otrzymał Hansi Flick, o czym pisaliśmy pod tym linkiem. Rok temu w kwietniu Szczęsny również został tak "uhonorowany", co nagrał wtedy Victor Navarro z radia COPE.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

