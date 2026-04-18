Wyjątkowy dzień Szczęsnego. Tak potraktowali go koledzy. Wszystko nagrane

Tomasz Chabiniak

Sobotni trening Barcelony miał wyjątkowy akcent dzięki 36. urodzinom Wojciecha Szczęsnego. Koledzy z drużyny zrobili mu tradycyjny szpaler, zwany w Hiszpanii "pasillo de collejas", który polega na przejściu pomiędzy dwoma rzędami przy symbolicznych klepnięciach. Całość została nagrana i udostępniona w mediach społecznościowych "Dumy Katalonii".

Wojciech Szczęsny w bluzie FC Barcelona na pierwszym planie, wstawka z dwoma piłkarzami na boisku w tle.
Wojciech Szczęsny i szpaler

FC Barcelona kontynuuje przygotowania do środowego meczu domowego z Celtą Vigo (godz. 21:30). Sobotni trening w Ciutat Esportiva Joan Gamper miał szczególny moment. Kończący dziś 36 lat Wojciech Szczęsny musiał przejść bądź przebiec przez szpaler utworzony przez kolegów z zespołu, by zostać przez każdego z nich poklepanym po plecach bądź głowie. Jako drugi uczynił to Robert Lewandowski.

Wszystko zostało nagrane przez pracowników mediów społecznościowych "Dumy Katalonii". Można już zobaczyć w sieci ośmiosekundowy filmik.

To hiszpański zwyczaj, tzw. "pasillo de collejas". Trzeba też dodać, że wykorzystuje się go również w przypadku powitań, w styczniu przeżył to świeżo sprowadzony do klubu Joao Cancelo.

W lutym urodzinowy szpaler otrzymał Hansi Flick, o czym pisaliśmy pod tym linkiem. Rok temu w kwietniu Szczęsny również został tak "uhonorowany", co nagrał wtedy Victor Navarro z radia COPE.

Zobacz również:

Michael Olise, gwiazda Bayernu Monachium
Liga Mistrzów

Gikiewicz: Niewiarygodne! To był kosmos, a nie kryzys futbolu

Łukasz Gikiewicz
Łukasz Gikiewicz
Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech Szczęsny
Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
Wojciech Szczęsny
Mężczyzna w sportowej bluzie z emblematem FC Barcelony patrzy w bok w kierunku jasnych świateł na rozmytym tle.
Wojciech Szczęsny
Gol Zielińskiego w samo okienko! WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

