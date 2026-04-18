Wyjątkowy dzień Szczęsnego. Tak potraktowali go koledzy. Wszystko nagrane
Sobotni trening Barcelony miał wyjątkowy akcent dzięki 36. urodzinom Wojciecha Szczęsnego. Koledzy z drużyny zrobili mu tradycyjny szpaler, zwany w Hiszpanii "pasillo de collejas", który polega na przejściu pomiędzy dwoma rzędami przy symbolicznych klepnięciach. Całość została nagrana i udostępniona w mediach społecznościowych "Dumy Katalonii".
FC Barcelona kontynuuje przygotowania do środowego meczu domowego z Celtą Vigo (godz. 21:30). Sobotni trening w Ciutat Esportiva Joan Gamper miał szczególny moment. Kończący dziś 36 lat Wojciech Szczęsny musiał przejść bądź przebiec przez szpaler utworzony przez kolegów z zespołu, by zostać przez każdego z nich poklepanym po plecach bądź głowie. Jako drugi uczynił to Robert Lewandowski.
Wszystko zostało nagrane przez pracowników mediów społecznościowych "Dumy Katalonii". Można już zobaczyć w sieci ośmiosekundowy filmik.
Kolejne urodziny, kolejny szpaler. Wojciech Szczęsny świętuje
To hiszpański zwyczaj, tzw. "pasillo de collejas". Trzeba też dodać, że wykorzystuje się go również w przypadku powitań, w styczniu przeżył to świeżo sprowadzony do klubu Joao Cancelo.
W lutym urodzinowy szpaler otrzymał Hansi Flick, o czym pisaliśmy pod tym linkiem. Rok temu w kwietniu Szczęsny również został tak "uhonorowany", co nagrał wtedy Victor Navarro z radia COPE.