Piotr Jawor, Interia: Przed takim meczem ma się muchy w brzuchu jak przed randką?

Sebastian Chabiniak, komentator Eleven Sports: - El Clasico to zawsze wyjątkowy moment, a przygotowania zaczynamy znacznie wcześniej. Mamy zebrania, powstaje grupa nad Whatsapp, wymieniamy pomysły na różne materiały. Klimat czujemy już na długo przed tym meczem i jest on niepowtarzalny, bez względu na formę i miejsce drużyn w tabeli.

Gdy odchodzili Cristiano Ronaldo i Leo Messi, to mówiło się, że to już nie będzie to samo, ale szybko okazało się, że świat dalej czeka na te mecze. Eleven będzie mocno napakowane różnymi materiałami, które powstały wcześniej, ale ja w tygodniu przed meczem staram się już nie przeładowywać. Raczej czytam hiszpańską prasę, słucham radia, ale staram się nie przesadzać.

El Clasico komentuje się trudniej niż inne mecze?

- Trudniej, ponieważ każde słowo jest przez kibiców bardziej analizowane. Grupy wspierające oba kluby są gigantyczne i jako komentatorzy jesteśmy na bieżąco oceniani. Przy spotkaniach Barcelona - Real koncentracja też jest większa. Przy każdym innym meczu jestem w stanie szybciej podjąć decyzję dotyczącą np. oceny spalonego czy faulu, ale podczas El Clasico czekam na dodatkowe powtórki, by wszystko dokładniej zobaczyć. Samo komentowanie jest jednak przyjemnością, bo to niemal zawsze są znakomite spotkania.

W tym meczu trzeba gryźć się w język, by nie zostać posądzonym o sympatię wobec któregoś klubu.

- Mimo to staram się mieć zdecydowane opinie. Jeśli sędzia się pomyli lub ktoś brutalnie sfauluje, to nie będę się hamował w obawie przed gniewem jednych czy drugich kibiców. Choć wiadomo, że przez lata wyrabia się pewne nawyki. Po przyjściu Roberta Lewandowskiego do Barcelony siłą rzeczy można było powiedzieć, że "niestety, ale Polak spudłował", a to wystarczy, by rozpętała się burza. To jest taki mały podatek do zapłacenia przy każdym meczu, a gdy mecz jest duży - jak El Clasico - to i podatek się zwiększa.

I wtedy zadyma w social mediach gotowa.

- Czasem rzucam okiem na "X", a tam pod sobą dwie zupełnie odmienne opinie. Jedna mówi, że jestem za Realem; druga, że za Barceloną. Wpada też sporo wiadomości, w których ludzie próbują mnie obrazić, ale jakoś nigdy nie przywiązywałem do tego wagi. Gdy po meczu odpowie się na taki wpis z humorem, to okazuje się, że powietrze z kibiców powoli uchodzi. Z czasem sami rozumieją, że taka napinka nie ma sensu. Piłka wiąże się z emocjami i ludzie dają im upust w sieci. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że od dziecka nie kibicuję ani Barcelonie, ani Realowi.

Co Ci podpowiada komentatorski nos - w niedzielę piłkarze zaserwują widowisko?

- Jestem przekonany, że tak będzie. Real wie, że już nie zdobędzie mistrzostwa, ale będzie chciał wygrać drugie El Clasico. Z kolei Barcelona chce u siebie przyklepać tytuł [wystarczy jej do tego remis - przyp. red.]. Zresztą drużyna Hansiego Flicka niemal gwarantuje wielkie mecze, choć szkoda, że będzie brakowało kontuzjowanego Lamine'a Yamala. Spodziewam się kapitalnego meczu, szczególnie że te klasyki ostatnio nie rozczarowują. Byłbym w szoku, gdyby teraz było inaczej.

Nie obawiasz się, że to ostatnie El Clasico z udziałem Polaków, po którym nastąpi posucha na długie lata?

- Mogę zdradzić, że specjalnie na ten mecz przygotowywałem materiał o klasykach Roberta Lewandowskiego i z takim założeniem, że ten niedzielny może być ostatni. Patrzę na to i chcę jak najwięcej z tego czasu czerpać, bo obawiam się, że przed nami długie oczekiwanie na kolejnego Polaka w El Clasico. Patrzymy na młodych i np. Oskar Pietuszewski ma gigantyczny talent, ale Barcelona w swojej szkółce ma samych gigantów. Real i Barcelona sięgają po zawodników, którzy już coś zaprezentowali lub po uformowane gwiazdy. "Last dance" Roberta Lewandowskiego to może być duża sprawa, bo w domowym El Clasico gola jeszcze nie strzelił. Był blisko hattricka na Bernabeu, dużo strzelał też w Superpucharze, ale nie u siebie.

Robert Lewandowski odejdzie po sezonie?

- Mam przeczucie, że tak. Patrzę jak korzysta z niego Hansi Flick oraz jaka jest forma Roberta i wydaje mi się, że Barcelona pójdzie w innym kierunku.

Kiedy ekipa Eleven leci do Barcelony?

- Pierwsze osoby już we czwartek i będą nagrywać jeszcze jakieś rzeczy przedmeczowe, a reszta dolatuje w sobotę. I od niedzieli już pełne skupienie na meczu.

Wolisz pracować na Santiago Bernabeu czy na Camp Nou?

- Wygodniej pracuje się na Bernabeu, bo jest kapitalnie dostosowany do dziennikarzy, choć kilka lat temu nie było gdzie położyć laptopa czy kubka z wodą. Z kolei Camp Nou jest cały czas w remoncie i na miejscu mamy sporo niedogodności. Mnie z kolei cieszy inna rzecz - że będzie to klasyk wieczorny, przy sztucznym oświetleniu. To są mecze, które zasługują na taką oprawę.

FC Barcelona - Real Madryt. Kto wygra El Clasico?

Barcelona już w niedzielę zapewni sobie mistrzostwo?

- Są delikatnym faworytem, choć jestem ciekaw jak sobie poradzą bez Yamala. Pokazali już jednak, że potrafią wygrywać jakością innych piłkarzy. Inna sprawa, że Real wyjdzie na nich z nożem w zębach, ale mam przeczucie, że Flick ten tytuł za wszelką cenę będzie chciał przypieczętować już teraz.

Ile El Clasico już skomentowałeś?

- Niedzielne będzie 21., wszystkie poprzednie mam zapisane. Pamiętam kilka tych klasyków, gdy np. "Lewy" mógł zdobyć hattrick. Niesamowita jest też oprawa. Pamiętam, że kiedyś przed meczem moją uwagę na Santiago Bernabeu zwróciła cisza. A to był niezwykły moment, bo na murawę wchodził Messi. Wszyscy na chwilę zamilkli, a później zaczęły się przeraźliwe gwizdy. Wtedy, przy murawie, zdałem sobie sprawę, jakie temu meczowi towarzyszy napięcie.

Zdajesz sobie sprawę, jakim jesteś szczęściarzem? Ludzie nie mogą dostać biletu na takie spotkanie, a Ty masz ich na koncie już 20.

- Zdaję sobie, szczególnie, gdy rozmawiam z moimi kolegami, którzy oglądają ten mecz. Gdy jednak komentuję, to jestem w pełni skupiony na pracy i cieszę się tą chwilą, ale zupełnie inaczej niż widz. Wiem, że to gigantyczny przywilej móc pracować przy takim meczu. Zapisują mi się w głowie różne obrazy: wskazówki Kroosa dla Vinciusa, który później strzela gola; obroniony rzut karny przez Wojciecha Szczęsnego, gole Roberta Lewandowskiego. I są też rzeczy pozaboiskowe, gdy np. na stadionie uśmiechnie się do ciebie Roberto Carlos, Steve McManaman, czy Gaizka Mendieta, bo już kojarzą, że któryś tam raz przyjechałem z Polski komentować El Clasico.

Rozmawiał Piotr Jawor

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie MATTHIEU MIRVILLE AFP

Kylian Mbappe OSCAR DEL POZO AFP

