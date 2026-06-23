Wyjaśniła się sytuacja Szczęsnego. Odejście bramkarza z Barcelony potwierdzone

Iñaki Peña dołączył do Barcelony w 2012 roku. Dołączył wówczas, opuszczając młodzieżową drużynę Villarreal. W Dumie Katalonii stawiał swoje pierwsze poważne kroki w dorosłym futbolu.

Wychowanek Barcy wskoczył do bramki, kiedy jesienią 2024 roku kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Później do klubu sprowadzony został Wojciech Szczęsny. Formalnością było więc to, że polski bramkarz w końcu zajmie miejsce Hiszpana.

Iñaki Peña najpierw musiał uznać wyższość Szczęsnego, a później do klubu dołączył jeszcze Joan Garcia. Peña udał się więc na wypożyczenie do Elche, gdzie spędził poprzedni sezon.

Iñaki Peña odchodzi z FC Barcelona. Jest oficjalne potwierdzenie

Bramkarz wrócił do Barcelony, ale tylko po to, by definitywnie z niej odejść. Klub z Camp Nou potwierdził, że Iñaki Peña oficjalnie został nowym zawodnikiem Panathinaikosu.

- Klub FC Barcelona pragnie publicznie podziękować Iñakiemu Peñi za jego zaangażowanie, profesjonalizm i oddanie w okresie spędzonym w barwach "Blaugrana" oraz życzy mu wszystkiego najlepszego na kolejnym etapie kariery zawodowej - podaje FC Barcelona.

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Po odejściu Iñakego Peñi Wojciech Szczęsny już wie, że nie będzie on rywalizował z nim o rolę pierwszego rezerwowego dla Joana Garcii.

Teoretycznie w kadrze Barcelony będzie również Marc-Andre ter Stegen, który wraca po poważnej kontuzji. Media już wcześniej informowały jednak, że Niemiec pogodzil się z odejściem z Barcelony latem również poszuka nowego klubu.

Peña odchodzi za 3 miliony euro, a jego pensja nie była aż tak dużym obciążeniem dla klubowego budżetu. Inaczej jest z Ter Stegenem. Po odejściu Niemca Barcelona poczuje ogromną ulgę pod względem finansowym.

Wojciech Szczęsny spędzi na Camp Nou jeszcze tylko jeden sezon. W 2027 roku wygaśnie jego umowa. Wówczas Barcelona będzie musiałą rozejrzeć się za kolejnym rezerwowym bramkarzem. Możliwe, że zostanie nim Alex Remiro z Realu Sociedad.

Inaki Pena JOSE BRETON AFP

Frenkie de Jong, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena oraz Dani Olmo Urbanandsport AFP

Inaki Pena i Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP





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