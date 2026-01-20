Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyjaśniła się przyszłość Ter Stegena. Oficjalny komunikat, Szczęsny czekał na to od miesięcy

Oprac.: Igor Szarek

Już od kilku dni głośno mówiło się o tym, że przenosiny Marca-Andre ter Stegena do innego zespołu to tylko kwestia czasu. Niemiecki golkiper dał "zielone światło" w kwestii wypożyczenia do jednego z ligowych rywali "Dumy Katalonii". 20 stycznia o godzinie 22:30 otrzymaliśmy natomiast komunikat, na który od kilku miesięcy czekało wielu sympatyków katalońskiej ekipy. Marc-Andre ter Stegen oficjalnie żegna się na pewien czas z Barceloną.

Sezon 2025/2026 upływał dotychczas w Barcelonie pod znakiem dość niecodziennego problemu. Klub popadł bowiem w "klęskę urodzaju", która dotknęła szeregi golkiperów. W pierwszej drużynie katalońskiej ekipy znaleźli się bowiem aż trzej klasowi bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen.

Przed startem rozgrywek trener "Blaugrany" Hansi Flick zakomunikował, iż jego pierwszym wyborem będzie świeżo pozyskany Garcia. Rolę bezpośredniego zmiennika "jedynki" Barcelony miał natomiast pełnić Szczęsny. Niemiecki golkiper został tym samym sprowadzony do roli głębokiego zabezpieczenia na wypadek niepożądanych sytuacji. Funkcja ta nie przypadła mu jednak do gustu.

Już od kilku miesięcy spekulowało się, że Marc-Andre ter Stegen może opuścić szeregi Barcelony. Sam golkiper marzy bowiem o wyjeździe na tegoroczne mistrzostwa świata. Do tego potrzebne są jednak regularne występy, których "Duma Katalonii" obecnie nie mogła mu zapewnić.

Oficjalnie: Ter Stegen tymczasowo żegna się z Barceloną

W obliczu odmiennych priorytetów niemiecki golkiper ostatecznie zmienił swoją początkową narrację. Wcześniej dobitnie wyrażał on bowiem chęć walki o możliwość gry w wyjściowym składzie Barcelony. Nie tak dawno temu rywal Wojciecha Szczęsnego wykazał jednak zainteresowanie opcją tymczasowego opuszczenia drużyny.

Po doświadczonego bramkarza zgłosił się ligowy rywal "Dumy Katalonii" - Girona FC. Kilka dni temu poznaliśmy natomiast ostateczne stanowisko ter Stegena w tej sprawie - "zielone światło" dla opcji wypożyczenia do przytoczonego klubu.

20 stycznia o godzinie 22:30 na oficjalnym profilu Girony pojawił się długo wyczekiwany komunikat ws. ter Stegena. Klub potwierdził osiągnięcie pełnego porozumienia ws. tymczasowego pozyskania niemieckiego golkipera.

"Girona FC i FC Barcelona osiągnęły porozumienie w sprawie wypożyczenia Marca-Andre ter Stegena, który będzie bronił bramki biało-czerwonych (Girony red.) do końca sezonu" - informują przedstawiciele hiszpańskiego zespołu.

Taki ruch wydaje się bardzo korzystny dla każdej ze stron. FC Barcelona na pewien czas rozwiązuje problem nadmiaru bramkarzy. Girona zyskuje doświadczonego golkipera świetnie obeznanego z realiami La Ligi. Z kolei Marc-Andre ter Stegen dostanie upragnioną szansę regularnej gry i pokazania pełni swoich możliwości przed nadchodzącymi mistrzostwami świata.

