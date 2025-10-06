Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyjaśniła się przyszłość Flicka po klęsce Barcelony. Pilna rozmowa z Laportą, decyzja już zapadła

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Przerwa na mecze reprezentacji dla FC Barcelona przyszła w dobrym momencie. Mistrzowie Hiszpanii przegrali dwa spotkania z rzędu, a niedzielna porażka z Sevillą była dla podopiecznych Hansiego Flicka bardzo bolesna. Nie ma wątpliwości, że w zespole coś przestało funkcjonować i Niemiec musi przeanalizować, co dokładnie jest przyczyną dwóch słabszych występów. Po meczu w Sewilli Flick i Joan Laporta mieli okazję porozmawiać o obecnej sytuacji drużyny.

Hansi Flick i Joan Laporta
Hansi Flick i Joan LaportaADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Nie tak fani FC Barcelona wyobrażali sobie pierwsze dni października w wykonaniu ich ukochanego zespołu. Najpierw przyszła porażka z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Mimo licznych kontuzji w zespole z Paryża Blaugranie nie udało się pokonać obrońców tytułu, a co gorsza, w ostatnich minutach to PSG zdobyło zwycięską bramkę. Rehabilitacja miała nastąpić w niedzielne popołudnie w Andaluzji. Wówczas Barcelona mierzyła się z Sevillą.

Jednak spotkanie na stadionie Ramon Sanchez Pizjuan było jeszcze gorsze od tego, co wydarzyło się kilka dni wcześniej na Montujic. Duma Katalonii przyzwyczaiła kibiców do dominowania nad rywalem. Tymczasem to Sevilla miała pełną kontrolę nad spotkaniem i gdyby nie parę świetnych interwencji Wojciecha Szczęsnego w pierwszej połowie, już wówczas losy meczu byłyby rozstrzygnięte.

Zobacz również:

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią
Reprezentacja

Tuż przed zgrupowaniem do Urbana dotarły wieści. Nadeszło potwierdzenie z kadry

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Flick i Laporta rozmawiali o sytuacji Barcelony. To Niemiec usłyszał od szefa Blaugrany

    Tym razem zasada "niewykorzystane sytuacje się mszczą" nie znalazła zastosowania, bo Sevilla wygrała 4:1 i była to najwyższa porażka Barcelony, od kiedy jej trenerem jest Flick. Przegrana pogorszyła nastroje panujące w stolicy Katalonii i rozgorzała dyskusja, co stało się z zespołem prowadzonym przez niemieckiego szkoleniowca. Bo faktycznie Barcelona w Sewilli zagrała wręcz fatalnie i można pokusić się o stwierdzenie, że był to jeden z najgorszych meczów Blaugrany pod dowództwem Flicka.

    Odpowiedzi na pytanie, dlaczego dwa ostatnie spotkania były tak nieudane w wykonaniu Barcelony na razie nie ma. Pewne jest jednak to, że w Katalonii nie zamierzają podejmować żadnych nerwowych ruchów. Wynika tak z informacji, jakie opublikował "Sport". Hiszpanie informują, że w drodze powrotnej do Barcelony Joan Laporta i Flick mieli okazję porozmawiać. Szef Blaugrany wyraził pełne poparcie dla Niemca.

    "Klub ma pełne zaufanie do Hansiego Flicka i wierzy, że w krótkim czasie odwróci on losy drużyny, tak jak stało się to w poprzednim sezonie" - czytamy w artykule. Laporta miał również powiedzieć, że nieustannie wierzy w możliwość walki o trofea w tym sezonie. Dziennikarze przypominają również, że w ubiegłych rozgrywkach Barcelona także wpadła w kilkutygodniowy kryzys, z którego udało się wyjść i zdobyć trzy krajowe tytuły.

    Zobacz również:

    Inaki Pena przerwał milczenie ws. rywalizacji z Wojciechem Szczęsnym
    La Liga

    Zapytali Szczęsnego o byłego rywala. Polak nie wahał się ani chwili. "Wyszło nam to na dobre"

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    DJB: Zasłużona krytyka Legii po pierwszej kolejce Ligi Konferencji. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
    Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w czarną koszulkę, stoi na tle rozmytego stadionu sportowego, ma poważny wyraz twarzy i krótko przycięte włosy, w tle widoczny jest fragment postaci w kolorowej koszulce.
    Hansi FlickDENNIS AGYEMANAFP
    Mężczyzna w granatowej koszulce stoi na murawie stadionu otoczony przez pracowników i reporterów podczas wydarzenia sportowego, na drugim planie widać tłum widzów na trybunach.
    Hansi FlickUrbanandsportAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja