Wyjaśniła się prawdziwa rola Szczęsnego. To dlatego przedłużył kontrakt z Barceloną. Więcej, niż rezerwowy

To już oficjalne. Wojciech Szczęsny podpisał umowę z FC Barceloną i tym samym związał się z katalońskim klubem do 2027 roku. Wiele mówiło się o roli, jaką po przyjściu Joana Garcii będzie pełnił polski golkiper. Najprawdopodobniej zobaczymy go jako rezerwowego, który dostawać będzie minuty w ramach rozgrywek Pucharu Króla. Okazuje się jednak, że FC Barcelona miała jeszcze jeden powód, aby zatrzymać Szczęsnego w swoich szeregach. Ta decyzja wiąże się bezpośrednio z nowym nabytkiem "Blaugrany".