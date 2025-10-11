Wydali komunikat w nocy, już wszystko jasne. Wielki niepokój w Realu przed "El Clasico"

Reprezentacja Francji jak na razie jest wyjątkowo rozpędzona w kwestii walki o awans na najbliższy mundial - "Les Bleus" w trzech meczach eliminacji MŚ zdobyli komplet punktów i odnotowali bilans bramkowy na poziomie 7:1.

Ich najnowszym osiągnieciem jest piątkowy triumf 3:0 nad Azerbejdżanem - i niemałą zasługę przy pokonaniu tych rywali miał tu Kylian Mbappe, autor gola i asysty. Gwiazdor jednak niestety nie był w stanie dograć potyczki do końca - zszedł on z murawy w 83. minucie i nie ulegało wątpliwości, że nie było tu mowy wyłącznie o zmianie taktycznej ze strony selekcjonera Didiera Deschampsa.

Francuska federacja ujawnia. Kylian Mbappe z urazem

Ostatecznie francuska federacja wydała w sprawie piłkarza komunikat o... 02.44 w nocy z 10 na 11 października. Jak wskazano, Mbappe doznał urazu prawej kostki i został on zwolniony z dalszych obowiązków na rzecz drużyny narodowej podczas bieżącego zgrupowania.

Po powrocie francuskiej kadry do Clairefontaine [tam mieści się baza treningowa "Les Bleus" - dop. red.], kapitan rozmawiał z Didierem Deschampsem. Nie będzie mógł zagrać w poniedziałek w Reykjaviku przeciwko Islandii

Tym samym napastnik ma powrócić do swojego klubu, Realu Madryt i pod okiem hiszpańskich specjalistów będzie dochodzić do pełni zdrowia. Niemniej dla "Los Blancos" taki obrót spraw akurat w tym fragmencie sezonu jest więcej niż niepokojący.

Real osłabiony na "El Clasico"? Mbappe z kontuzją, a czas ucieka

Ekipa z Santiago Bernabeu 19 października zmierzy się z Getafe i akurat to spotkanie nie powinno - przynajmniej na papierze - być wielkim wyzwaniem dla podopiecznych Xabiego Alonso. Trzy dni później jednak "Królewscy" zmierzą się już z Juventusem w Lidze Mistrzów.

Co jednak najważniejsze, 26 października Real zagra w ramach słynnego "El Clasico" z FC Barcelona - i potencjalny brak Kyliana Mbappe będzie w takich okolicznościach z pewnością ogromnym osłabieniem...

