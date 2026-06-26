Wybuchła panika. To może być koniec gwiazdy w Realu. Ujawniają powody

- Według moich informacji, Real Madryt po raz pierwszy zaczynał rozważać scenariusz odejścia Viniciusa. Real Madryt po raz pierwszy zaczął też widzieć, iż przedłużenie kontraktu staje się scenariuszem coraz mniej prawdopodobnym - podaje Ramón Álvarez de Mon, potwierdzając medialne doniesienia o trudnej sytuacji Brazylijczyka.

Socio Realu Madryt, który współpracuje z hiszpańskimi mediami dodaje, że osiągnięcie porozumienia między stroną Viniciusa a Florentino Perezem nadal nie jest niemożliwe. Okoliczności nadal mogą się zmienić. W tym czasie sprawa jednak dość mocno przyspieszyła. Realowi zależy bowiem, aby rozwiązać ją jak najszybciej - prawdopodobnie zaraz po mundialu.

Umowa Viniciusa z Realem Madryt wygaśnie w lipcu 2027 roku. To oznacza, że już w styczniu piłkarz mógłby porozumieć się z nowym klubem i po pół roku przenieść się za darmo. Los Blancos zdecydowanie nie mogą dopuścić do takiej sytuacji.

W grę wchodzą więc tylko dwie opcje: przedłużenie umowy lub sprzedaż Brazylijczyka już teraz. Ewentualne odejście za darmo mogłoby być korzystne tylko dla Viniego, który mógłby zainkasować olbrzymie pieniądze za samo podpisanie umowy z nowym pracodawcą. To stała praktyka przy darmowych transferach, szczególnie tak wielkich gwiazd.

Trudna sytuacja Realu Madryt. Chcą uniknąć groźnego precedensu

I tu dochodzimy do powodu, dla którego sprawa "utknęła". Strona Viniciusa Juniora ma bowiem liczyć na godziwą zapłatę za samo złożenie podpisu pod nowym kontraktem.

- Real Madryt panicznie boi się zapłacenia premii za przedłużenie kontraktu. Panicznie boi się stworzenia takiego precedensu. Real Madryt panicznie boi się też rozwalenia drabinki płacowej poprzez pensję - podaje Ramón Álvarez de Mon.

Socio Realu Madryt tłumaczy, że Mbappe ma kwotę nawet mniejszą od Viniciusa, ale za samą premię przy podpisywaniu umowy wychodzi finansowo korzystniej od Brazylijczyka. Los Blancos boją się, że gwiazdy doprowadzałyby właśnie do takiej sytuacji, w jakiej obecnie znalazł się Vinicius - umowa dobiega końca, a klub znalazł się w trudnym położeniu, ponieważ albo straci go za darmo, albo zapłaci mu fortunę za podpis.

Real Madryt przeczuwa, że jeszcze tego lata może znaleźć się klub, który zapłaci za Viniciusa odpowiednio wysoką sumę. Możliwe, że klub uzna, że decyzja o jego sprzedaży w szerokiej perspektywie będzie najlepsza. Drużyna straci jednego ze swoich liderów, ale nie dojdzie do precedensu, który w przyszłości mógbyy odbić się klubowi czkawką.

Ewentualne rozstanie z Viniciusem będzie dla kibiców bardzo bolesne. Brazylijczyk przebywa obecnie na mundialu, gdzie jest jedną z największych gwiazd.

Vinicius Junior ANDER GILLENEA AFP

Vinicius Junior w parterze OSCAR DEL POZO AFP

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP





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