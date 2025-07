Wybuch furii w Barcelonie. Zwrócili wzrok na Szczęsnego. Polak wskazany palcem

W piątek Athletic Bilbao ogłosił przedłużenie kontraktu z Nico Williamsem, co - wedle relacji hiszpańskich mediów - doprowadziło do wybuchu furii w obozie FC Barcelona. Katalońscy dziennikarze wykorzystali tę okazję, by wskazać na Wojciecha Szczęsnego i przypomnieć słowa, które Polak wygłosił tuż po podpisaniu umowy z obecnym mistrzem Hiszpanii. Można to traktować w kategorii "szpilki" wbitej 22-letniemu skrzydłowemu.