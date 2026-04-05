Wybryk Yamala, zrobił to po golu Lewandowskiego. Boniek wkroczył do akcji

4 kwietnia 2026 roku - wydarzenia tego dnia mogą przesądzić o dalszych losach obecnego sezonu hiszpańskiej La Ligi. Wówczas swoje ligowe spotkania rozgrywała FC Barcelona, a także Real Madryt. "Królewscy" potknęli się jednak, czym znacznie ułatwili zadanie swoim odwiecznym rywalom.

Mimo to, strzelanie w meczu Barcelony rozpoczęli gospodarze spotkania - Atletico Madryt. Szybko jednak "Duma Katalonii" zdołała odpowiedzieć trafieniem wyrównującym. Do przerwy na tablicy widniał więc wynik 1:1

Na ostateczne rozstrzygnięcie losów tego meczu trzeba było poczekać do 87. minuty. To właśnie wtedy wpuszczony chwilę wcześniej z ławki rezerwowych Robert Lewandowski znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Polak zdobył bramkę, która dała Katalończykom bardzo cenny komplet punktów.

Nagranie z Yamalem obiegło Internet. Boniek zareagował błyskawicznie

Wspomniane nagranie momentalnie obiegło Internet, stwarzając ogromne poletko do dyskusji. Jedną z osób, która zaangażowała się w rozmowę na temat niecodziennego wybryku Yamala był Zbigniew Boniek. Legendarny reprezentant Polski użył zaledwie dwóch słów, aby skomentować zachowanie nastoletniego gwiazdora - "Bambini viziati", co można przetłumaczyć jako "rozpieszczone dziecko".

Najprawdopodobniej źródłem frustracji Yamala są jego niedawne występy. Ostatni raz wpisał się on bowiem na listę strzelców bądź asystentów w pamiętnym meczu z Newcastle (18 marca). Od tego czasu hiszpański skrzydłowy rozegrał łącznie 4 spotkania (2 w reprezentacji oraz 2 w klubie), lecz w żadnym z nich nie udało mu się zapisać w protokole meczowym.

Łącznie Lamine Yamal rozegrał w tym sezonie 41 meczów, notując 21 goli oraz 16 asyst. W samej tylko La Lidze jest on autorem 14 bramek oraz 10 kluczowych podań do kolegów z zespołu.

W taki sposób FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego starcia w La Liga.