Tuż po przegranym El Clasico przez Real Madryt Florentino Perez zwołał specjalną konferencję prasową. Na tej ogłosił, że wbrew głosom części kibiców nie zamierza rezygnować z dowodzenia Realem. Perez przekazał jednak także, że zwołuje wybory, aby klub mógł myśleć o przyszłości.

Do końca okresu zgłaszania kandydatów nie było jasne czy Florentino będzie miał rywala. Ostatecznie stał się nim hiszpański przedsiębiorca - Enrique Riquelme. 37-latek swoją kampanię zbudował na trzech wielkich nazwiskach. Riquelme obiecał bowiem, że sprowadzi do klubu: Erlinga Haalanda, Rodriego oraz Juergena Kloppa.

Florentino Perez triumfuje. Mourinho wróci na stanowisko

Trzeba przyznać, że nazwiska robiły wrażenie. Problem w tym, że żaden z nich nie był skłonny potwierdzić swojego zaangażowania. Z kolei Florentino Perez zapewnił, że przy jego wygranej w klubie zagrają: Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries. To dwa rozsądne i tanie wzmocnienia rozdygotanej defensywy.

Największe wrażenie robiło jednak nazwisko trenera. Florentino obiecał bowiem, że w przypadku jego zwycięstwa do klubu wróci uwielbiany przez fanów Jose Mourinho. W tym przypadku wszystko zostało potwierdzone odpowiednimi komunikatami, a Portugalczyk będzie kosztował aż 15 milionów euro. Pozostało więc rozstrzygnąć wybory.

Te odbyły się w niedzielę 7 czerwca. Od godziny 9:00 do 20:00 socios Realu Madryt mogli oddawać głosy. Hiszpańscy dziennikarze przekazywali, że frekwencja będzie rekordowa. Wszystko wskazywało na wygraną Florentino Pereza. Te przewidywania zostały potwierdzone już po północy. Klubowa telewizja ogłosiła, że Florentino Perez pozostanie na stanowisku do 2030 roku.

To oznacza, że niebawem kibice zobaczą prezentacje Ibrahimy Konate i Denzela Dumfriesa. Najważniejsze jest jednak to, że nowym trenerem Realu Madryt zostanie Jose Mourinho, który wróci do klubu po trzynastu latach. Portugalczyk według dziennikarzy ma zostać oficjalnie przywitany w poniedziałek.

Bez wątpienia pierwszym celem "The Special One" będzie poprawa atmosfery w szatni. Ta bowiem w ostatnich tygodniach jest fatalna. Wynika to z wypowiedzi i zachowań Kyliana Mbappe, bójki Aureliena Tchouameniego i Fede Valverde oraz bardzo negatywnych wyników zespołu w końcówce sezonu.

Jose Mourinho będzie trenerem Realu Madryt OSCAR DEL POZO AFP





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