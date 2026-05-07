Wszystko jasne. Gwiazdor Realu Madryt już zabrał głos. Gorąco przed El Clasico

Atmosfera w Realu Madryt po drugim z rzędu koszmarnym sezonie jest właśnie taka, jak dwa ostatnie sezony - fatalna. Wedle hiszpańskich mediów niektórzy piłkarze nawet ze sobą nie rozmawiają od kilku miesięcy, inni nie mają żadnego kontaktu z trenerem Alvaro Arbeloą. To wszystko było jednak niczym.

Prawdziwa bomba wybuchła na między środą i czwartkiem. W środę miało dojść do intensywnej awantury między Federico Valverde i Aurelienem Tchouamenim. Dzień później z kolei wedle doniesień medialnych w ośrodku treningowym "Królewskich" sytuacja się zaogniła. Dziennikarze przekazywali informacje o bójce.

Valverde opowiada prawdę. Nie doszło do pobicia

Valverde trafił do szpitala z urazem czaszkowo-mózgowym. W związku z tym nie zagra w El Clasico. Z kolei Real Madryt wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie Fede oraz Tchouameniego. Po wyjściu ze szpitala Valverde opublikował oficjalny komunikat ws. wydarzeń z czwartkowego popołudnia.

"Wczoraj miałem incydent z kolegą, będący skutkiem akcji na treningu, w którym zmęczenie rozgrywkami i frustracja sprawiają, że wszystko urasta do większych rozmiarów. W normalnej szatni takie rzeczy mogą się wydarzyć i są rozwiązywane między nami, bez wychodzenia na światło dzienne. Tutaj bez wątpienia jest ktoś, kto szybko biegnie o tym opowiedzieć - do tego po sezonie bez tytułów, w którym Real Madryt zawsze jest na celowniku, a wszystko się wyolbrzymia" - rozpoczął drugi kapitan Realu.

"Dzisiaj ponownie doszło między nami do nieporozumienia. Podczas dyskusji przypadkowo uderzyłem w stół, robiąc sobie małe rozcięcie na czole, które wymagało rutynowej wizyty w szpitalu. Mój kolega w żadnym momencie mnie nie uderzył i ja też go nie uderzyłem, chociaż rozumiem, że dla was łatwiej będzie uwierzyć, że rzuciliśmy się na siebie albo że było to celowe, ale tak się nie stało" - czytamy dalej.

Wydaje się, że właśnie te dwie części są najistotniejsze. W pierwszej z nich Fede zarzuca, że w szatni Realu jest "kret", który wynosi informacje do prasy. Z kolei w drugiej części Urugwajczyk stanowczo zaprzecza wersji przedstawionej w mediach, twierdząc, że do żadnej bójki nie doszło, a do szpitala trafił z innych przyczyn.

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem

Aurelien Tchouameni (drugi z prawej) stracił zaufanie kibiców Realu Madryt

Skonfundowany Thibaut Courtois w dyskusji z arbitrem

