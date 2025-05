Wstrząsające zarzuty ws. gwiazdy Realu. Jest oficjalny komunikat po decyzji sądu

Gdy Raul Asencio wchodził do Realu Madryt , był piłkarzem właściwie nieznanym. Hiszpan przez skautów zajmujących się szkółką "Królewskich" nie był uważany za jednego z tych najbardziej utalentowanych graczy, których Real ma w swoich zespołach młodzieżowych. Przed Asencio wymieniano przynajmniej trzech innych graczy, którzy mogliby w przyszłości stanowić o sile zespołu ze stolicy Hiszpanii .

Pierwszym, który przebił się do pierwszego zespołu Realu był jednak właśnie Asencio. 22-letni Hiszpan swoją okazję dostał w listopadzie, gdy potwornej kontuzji kolana doznał Eder Militao . Asencio spisał się znakomicie, zanotował nawet asystę i od tego momentu stał się filarem drużyny dowodzonej przez Carlo Ancelottiego, a Real ma niebawem przedłużyć umowę ze swoim wychowankiem. Po debiucie Asencio w pierwszym zespole automatycznie zdecydowanie większą popularnością zaczęły cieszyć się wydarzenia z września 2023 roku.

Raul Asencio odpowiada na zarzuty. Stanowczy komunikat

Wówczas w hiszpańskich mediach pojawiła się informacja o skandalu seksualnym w szkółce Realu Madryt, a jednym z zamieszanych miał być właśnie Asencio. Chodziło o rozpowszechnianie nagrań z udziałem nieletnich. Śledztwo w tej sprawie dobiegło końca, a sędzia wydał nakaz sformalizowania postępowania, co pozwoli na postawienie oficjalnych zarzutów. Jak się jednak okazuje, zarzuty wobec Asencio są łagodniejsze, niż początkowo podawano w mediach.

Niedługo po artykule Relevo głos zabrał sam piłkarz, który opublikował oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych. "W związku z wyjaśnieniem wydanym w dniu dzisiejszym przez przewodniczącego Sądu Magistrackiego nr 3 w San Bartolome de Tirajana - w którym pierwotnie wydany akt oskarżenia został sprostowany, wyraźnie wykluczając mnie zarówno z nagrywania filmów o treści seksualnej, jak i z wydarzeń, które były przedmiotem tego nagrania - oraz w związku z publicznym rozpowszechnieniem informacji związanych z tym postępowaniem pragnę oświadczyć co następuje " - rozpoczął zawodnik.

"1. Nie uczestniczyłem w żadnych zachowaniach naruszających wolność seksualną jakiejkolwiek kobiety, a tym bardziej osób małoletnich. Potwierdza to postanowienie wydane przez ww. sąd, w którym nie przypisano mi odbywania stosunków seksualnych z dwiema kobietami, których dotyczy postępowanie, ani nagrywania ich, za ich zgodą lub bez niej. Podobnie, postanowienie sądu wyjaśnia, że to nie ja wysłałem osobom trzecim jakiekolwiek zdjęcia lub filmy o treści intymnej, które, powtarzam, zostały nagrane w miejscu innym niż to, w którym się znajdowałem".