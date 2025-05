Wyczekiwane przybycie Kyliana Mbappe do Realu Madryt nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. "Królewscy" rozgrywki 2024/25 zakończą bez jakiegokolwiek trofeum, a do tego z bardzo bolesnymi wspomnieniami z pojedynków z Barceloną. "Duma Katalonii" ograła ich aż czterokrotnie, a Hansi Flick pod tym względem zapisał się w klubowej historii.

Wielkie zmiany w Madrycie. Gwiazdy na wylocie

Pierwszym graczem w kolejce do odejścia jest Rodrygo. Brazylijczyk zaliczył wyjątkowo bezbarwną rundę, a do tego pogorszyć miały się mocno jego relacje z pozostałymi gwiazdami formacji ataku na czele z Viniciusem Juniorem. Nie pojawił się on na boisku ani w meczu z Barceloną, ani z Mallorką, co było jasnym sygnałem - przestajesz się liczyć. Jak informuje Mario Cortegana z "The Athletic" wielkim fanem jego talentu jest Mikel Arteta, a Arsenal wyraził zainteresowanie pozyskaniem napastnika. Wszystko wskazuje na to, że czas Rodrygo w Madrycie dobiegł końca, a pogodzony z rozstaniem z nim jest Mbappe, który w niektórych meczach czuł się zdaniem ekspertów u jego boku bardziej komfortowo, aniżeli współpracując z Viniusem Juniorem.