Wstrząs w Realu Madryt na dwa dni przed meczem z Barceloną. Fatalne doniesienia
Już w niedzielę będziemy świadkami drugiego w tym sezonie El Clasico. W finale Superpucharu Hiszpanii naprzeciw siebie staną zawodnicy FC Barcelony oraz Realu Madryt. Tuż po zwycięskim półfinale z Atletico Madryt w obozie "Królewskich" pojawiło się duże zaniepokojenie. Jak donosi "Marca" problemy zdrowotne ma aż trzech zawodników, z których usług Xabi Alonso finalnie może nie skorzystać.
Najlepsze hiszpańskie kluby na chwilę musiały porzucić zmagania w La Lidze, by przenieść się do Arabii Saudyjskiej. To właśnie w Dżuddzie odbywa się Superpuchar Hiszpanii, w którym udział biorą cztery najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W tym gronie nie mogło zabraknąć Realu Madryt oraz FC Barcelony z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie.
Wszyscy kibice od dawna ostrzyli sobie zęby na możliwość "dodatkowego" El Clasico w sezonie 2025/26. By do tego doszło, dwie najlepsze drużyny La Liga musiały w półfinałach poradzić sobie ze swoimi przeciwnikami. W czwartkowy wieczór zapadły ostateczne rozstrzygnięcia.
Real Madryt w półfinale musiał zmierzyć się w derbowym starciu z Atletico. Bój z drużyną prowadzoną przez Diego Simeone zakończył się zwycięstwem "Królewskich" 2:1. Gole na wagę awansu do finału strzelali Federico Valverde oraz Rodrygo. Atletico było w stanie odpowiedzieć tylko honorowym trafieniem Alexandra Sorlotha. Drugi półfinał był pozbawiony jakichkolwiek niespodzianek. FC Barcelona już do przerwy ustaliła wynik spotkania i rozgromiła aż 5:0 Athletic Bilbao.
Problemy Realu Madryt tuż przed starciem z FC Barceloną. Możliwe osłabienia
Zawodnicy Realu mają bardzo dużo do udowodnienia. Zespół Xabiego Alonso przede wszystkim chcę zrewanżować się Barcelonie za ubiegłoroczną porażkę 2:5 w finale Superpucharu Hiszpanii. Ostatni klasyk w lidze zakończył się zwycięstwem Realu 2:1. Nie oznacza to jednak, że w tym momencie stołeczna drużyna zajmuje fotel lidera. Spora liczba wpadek Realu zaowocowała tym, że po 19 kolejkach strata do prowadzącej Barcelony wynosi cztery punkty.
Radość kibiców Realu po czwartkowym triumfie nie trwała jednak zbyt długo. Tuż po zakończeniu spotkania w mediach zaczęły pojawiać się nowe informacje na temat stanu zdrowia poszczególnych zawodników. Jak donosi "Marca" sytuacja jest poważna, zwłaszcza w przypadku jednego z zawodników.
Najwięcej obaw towarzyszy sytuacji Antonio Rudigera. Niemiec opuścił boisko w 69. minucie spotkania i było widać, że z jego zdrowiem nie jest najlepiej. "Marca" stawia sprawę jasno - występ środkowego obrońcy w meczu z Barceloną jest mało prawdopodobny.
Na domiar złego w piątek badania mają przejść również Rodrygo i Raul Asencio. Obaj zawodnicy zeszli z boiska przed ostatnim gwizdkiem uskarżając się na problemy zdrowotne. Z drugiej jednak strony w kadrze na finał awizowany jest Kylian Mbappe. Francuz uporał się już z kontuzją i ma być gotowy do gry w niedzielnym klasyku.
Mecz FC Barcelony z Realem Madryt zostanie rozegrany 11 stycznia o godz. 20:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.