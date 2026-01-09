Najlepsze hiszpańskie kluby na chwilę musiały porzucić zmagania w La Lidze, by przenieść się do Arabii Saudyjskiej. To właśnie w Dżuddzie odbywa się Superpuchar Hiszpanii, w którym udział biorą cztery najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. W tym gronie nie mogło zabraknąć Realu Madryt oraz FC Barcelony z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie.

Wszyscy kibice od dawna ostrzyli sobie zęby na możliwość "dodatkowego" El Clasico w sezonie 2025/26. By do tego doszło, dwie najlepsze drużyny La Liga musiały w półfinałach poradzić sobie ze swoimi przeciwnikami. W czwartkowy wieczór zapadły ostateczne rozstrzygnięcia.

Problemy Realu Madryt tuż przed starciem z FC Barceloną. Możliwe osłabienia

Zawodnicy Realu mają bardzo dużo do udowodnienia. Zespół Xabiego Alonso przede wszystkim chcę zrewanżować się Barcelonie za ubiegłoroczną porażkę 2:5 w finale Superpucharu Hiszpanii. Ostatni klasyk w lidze zakończył się zwycięstwem Realu 2:1. Nie oznacza to jednak, że w tym momencie stołeczna drużyna zajmuje fotel lidera. Spora liczba wpadek Realu zaowocowała tym, że po 19 kolejkach strata do prowadzącej Barcelony wynosi cztery punkty.

Radość kibiców Realu po czwartkowym triumfie nie trwała jednak zbyt długo. Tuż po zakończeniu spotkania w mediach zaczęły pojawiać się nowe informacje na temat stanu zdrowia poszczególnych zawodników. Jak donosi "Marca" sytuacja jest poważna, zwłaszcza w przypadku jednego z zawodników.

Najwięcej obaw towarzyszy sytuacji Antonio Rudigera. Niemiec opuścił boisko w 69. minucie spotkania i było widać, że z jego zdrowiem nie jest najlepiej. "Marca" stawia sprawę jasno - występ środkowego obrońcy w meczu z Barceloną jest mało prawdopodobny.

Mecz FC Barcelony z Realem Madryt zostanie rozegrany 11 stycznia o godz. 20:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Real Madryt - Real Betis. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Rodrygo i Kylian Mbappe JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP

Antonio Rudiger Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP