Wstrząs w Madrycie, Vinicius Junior skreślony? Media: zaskakująca decyzja szkoleniowca

Jakub Rzeźnicki

Ostatni sezon daleki był od udanego dla Viniciusa Juniora. Kylian Mbappe w wielu spotkaniach przyćmiewał reprezentanta Brazylii, który często "znikał" w kluczowych momentach. Na skrzydłowego spadła spora fala krytyki, jednak nikt chyba nie spodziewał się, że zostanie on odsunięty od kadry. A taką właśnie decyzję miał podjąć, zdaniem brazylijskich mediów Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior
Vinicius JuniorFRANCK FIFEAFP

22 gole i 19 asyst w 58 występach - dla wielu piłkarzy byłby to sezon niemal wymarzony. Jednak nie dla Viniciusa Juniora. Choć liczby "broniły" Brazylijczyka, w wielu kluczowych momentach kampanii 2024/25 znikał on z radarów, a na największą gwiazdę Realu Madryt wyrósł Kylian Mbappe. 

Vinicius Junior łączony z odejściem z Realu. Saudyjczycy marzą o Brazylijczyku

Po nieudanym dla "Królewskich" sezonie, w którym klub z Madrytu sięgnął jedynie po superpuchar Europy na Viniego spadła fala krytyki. Odgrażał się on w końcu po przegranej w plebiscycie Złotej Piłki z Rodrim, że wróci w jeszcze lepszej wersji. Tak się jednak nie stało.

    Chociaż w przestrzeni medialnej pojawia się wiele plotek na temat przyszłości skrzydłowego, niemal na pewno pozostanie on w Madrycie na kolejny sezon. O jego transfer najmocniej zabiegały kluby z Arabii Saudyjskiej.

    RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

    Carlo Ancelotti skreślił Viniciusa? Media: nie ma go na liście powołanych

    Xabi Alonso mocno liczy na 25-latka i zamierza opierać na nim grę zespołu. Czyżby inaczej widział to Carlo Ancelotti? Włoch objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Brazylii i według portalu ge.globo.com planuje on zrezygnować z powołania Viniciusa Juniora na najbliższe zgrupowanie kadry. 

    Powód wydaje się być dużo bardziej prozaiczny. Vini jest zawieszony za kartki i nie mógłby wystąpić w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata z Chile. Zagrać mógłby za to z Boliwią, jednak w opinii Ancelottiego nie ma to większego sensu.

    Stadion Boliwijczyków położony jest na wysokości 4100 metrów n.p.m, a piłkarze z przeciwnych drużyn bardzo często nie są w stanie fizycznie poradzić sobie z wymaganiami, jakie to narzuca dla organizmu. Stąd też Boliwia "u siebie" w ostatnim czasie potrafiła wygrać ostatnio z Chile, a także urwać punkty Urugwajowi.

    Selekcjoner miał uznać, że dla skrzydłowego "Los Blancos" lepiej będzie, jeśli wyjątkowo zostanie skreślony z listy powołanych i wykorzysta ten czas na odpoczynek. Na wstępnej liście za to, która została już przesłana do klubów, znaleźli się dwaj inni gracze Realu: Rodrygo i Eder Militao.

    Brazylia po 16 spotkaniach zajmuje trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej za Ekwadorem i Argentyną. Boliwia natomiast walczy o kwalifikacje, lub chociaż miejsce w barażach.

    Młody piłkarz w ciemnej kurtce sportowej z herbem Realu Madryt idzie po boisku, w tle rozmyta flaga klubowa oraz kibice na trybunach.
    Vinicius JuniorJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna w żółtej czapce oraz niebieskim dresie spaceruje po murawie boiska sportowego, trzymając ręce za plecami.
    Carlo AncelottiMARLON COSTA / AGIF / AGIF via AFPAFP
    Piłkarz ubrany w żółtą koszulkę z numerem 10 oraz niebieskie spodenki wyraża emocje podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczny rozmyty stadion oraz inni zawodnicy.
    Vinicius Junior w reprezentacji BrazyliiWagner MeierGetty Images

