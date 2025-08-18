22 gole i 19 asyst w 58 występach - dla wielu piłkarzy byłby to sezon niemal wymarzony. Jednak nie dla Viniciusa Juniora. Choć liczby "broniły" Brazylijczyka, w wielu kluczowych momentach kampanii 2024/25 znikał on z radarów, a na największą gwiazdę Realu Madryt wyrósł Kylian Mbappe.

Vinicius Junior łączony z odejściem z Realu. Saudyjczycy marzą o Brazylijczyku

Po nieudanym dla "Królewskich" sezonie, w którym klub z Madrytu sięgnął jedynie po superpuchar Europy na Viniego spadła fala krytyki. Odgrażał się on w końcu po przegranej w plebiscycie Złotej Piłki z Rodrim, że wróci w jeszcze lepszej wersji. Tak się jednak nie stało.

Chociaż w przestrzeni medialnej pojawia się wiele plotek na temat przyszłości skrzydłowego, niemal na pewno pozostanie on w Madrycie na kolejny sezon. O jego transfer najmocniej zabiegały kluby z Arabii Saudyjskiej.

Carlo Ancelotti skreślił Viniciusa? Media: nie ma go na liście powołanych

Xabi Alonso mocno liczy na 25-latka i zamierza opierać na nim grę zespołu. Czyżby inaczej widział to Carlo Ancelotti? Włoch objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Brazylii i według portalu ge.globo.com planuje on zrezygnować z powołania Viniciusa Juniora na najbliższe zgrupowanie kadry.

Powód wydaje się być dużo bardziej prozaiczny. Vini jest zawieszony za kartki i nie mógłby wystąpić w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata z Chile. Zagrać mógłby za to z Boliwią, jednak w opinii Ancelottiego nie ma to większego sensu.

Stadion Boliwijczyków położony jest na wysokości 4100 metrów n.p.m, a piłkarze z przeciwnych drużyn bardzo często nie są w stanie fizycznie poradzić sobie z wymaganiami, jakie to narzuca dla organizmu. Stąd też Boliwia "u siebie" w ostatnim czasie potrafiła wygrać ostatnio z Chile, a także urwać punkty Urugwajowi.

Selekcjoner miał uznać, że dla skrzydłowego "Los Blancos" lepiej będzie, jeśli wyjątkowo zostanie skreślony z listy powołanych i wykorzysta ten czas na odpoczynek. Na wstępnej liście za to, która została już przesłana do klubów, znaleźli się dwaj inni gracze Realu: Rodrygo i Eder Militao.

Brazylia po 16 spotkaniach zajmuje trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej za Ekwadorem i Argentyną. Boliwia natomiast walczy o kwalifikacje, lub chociaż miejsce w barażach.

Vinicius Junior Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Carlo Ancelotti MARLON COSTA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Vinicius Junior w reprezentacji Brazylii Wagner Meier Getty Images