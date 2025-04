Wstrząs w Barcelonie, niespodziewane odejście gwiazdy? Nawet się nie wahał

FC Barcelona Hansiego Flicka ma twarz wielu gwiazd. W końcu Niemiec wyciągnął co najlepsze niemal ze wszystkich swoich podopiecznych, a wartość rynkowa poszczególnych piłkarzy rośnie. Do tego zgadzają się też wyniki - Barca pozostaje w grze o mistrzostwo i krajowy puchar, a także trofeum Ligi Mistrzów.

Raphinha twarzą Barcelony Hansiego Flicka. Kosmiczna forma Brazylijczyka

Trudno byłoby obecnie wyobrazić sobie "Blaugranę" bez Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego , Pedriego, czy Raphinhi. Dość powiedzieć, że Hiszpan i Brazylijczyk typowani są jako jedni z największych faworytów do sięgnięcia po Złotą Piłkę. Obaj imponują formą, chociaż dużo bardziej spektakularna jest przemiana skrzydłowego.

Pod wodzą Xaviego Raphinha był regularnie zmieniany w okolicach 60. minuty, a plotki o jego możliwym odejściu wyrastały jak grzyby po deszczu. U Flicka zmieniła się przede wszystkim jego mentalność. Niemiec obdarzył go potrzebnym zaufaniem, a ten stał się prawdziwym liderem projektu. Miarą jego sukcesu w bieżącym sezonie nie są tylko liczby, choć i te prezentują się imponująco - 30 goli i 23 asysty w 49 spotkaniach. To nie napastnik, to skrzydłowy.