Wstrząs w Barcelonie. Media: Szykuje się kolejne odejście. Kompletne rozbrojenie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona wraz z początkiem lipca formalnie utraciła kluczową postać swojej ofensywy - Roberta Lewandowskiego. Tym samym w szeregach "Blaugrany" pozostała już tylko jedna nominalna "dziewiątka", Ferran Torres, natomiast są poważne sygnały wskazujące na to, że... i ten gracz może rozstać się z ekipą z Camp Nou. Dla FCB, która w dalszym ciągu nie załatała jeszcze dziury po "Lewym", oznaczałoby to w zasadzie rozbrojenie ataku.

Ferran Torres oraz inni piłkarze FC Barcelona w bordowo-granatowych strojach stoją razem na boisku.
Ferran Torres (drugi z prawej) może niebawem opuścić szeregi FC BarcelonaJOSEP LAGOAFP

Robert Lewandowski w połowie maja ogłosił swój rozbrat z FC Barcelona, a do końca owego miesiąca zdołał rozegrać ostatnie spotkania w bordowo-granatowych barwach. Wraz z końcem czerwca ostatecznie wygasł zaś jego kontrakt i Polaka niebawem będziemy oglądać w występach dla zupełnie nowego klubu, Chicago Fire.

Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje przy tym sprawa jego następcy - kandydatury Juliana Alvareza i Joao Pedro "wygasły" w ostatnich tygodniach, natomiast głośniej zrobiło się o Karimie Adeyemim. Tutaj jednak wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, a ponadto potencjalna rola tego zawodnika w FCB jest niejasna - jest to bowiem nominalnie raczej skrzydłowy niż typowy numer dziewięć, choć sprawdza się on i na szpicy.

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Tymczasem nagle zrobiło się głośno także o kolejnym możliwym rozbracie zespołu z Katalonii z napastnikiem - i tym razem mowa tu o Ferranie Torresie. Ciekawe informacje w jego sprawie przekazał Luca Bendoni ze "Sky Sport".

Według jego doniesień Torres miał dać bowiem zielone światło dla jego przenosin do ekipy Paris Saint-Germain - rozmowy dotyczące prolongaty jego dotychczasowego kontraktu są niełatwe, a sprawa Adeyemiego też ma stanowić tu pewne obciążenie.

Najbliższe tygodnie będą tu kluczowe - do przeprowadzki "El Tiburona" ma dojść jednak oczywiście najwcześniej po zakończeniu mundialu, w ramach którego reprezentacja Hiszpanii dalej usilnie walczy o tytuł mistrza globu.

"La Furia Roja", po piątkowym zwycięstwie nad Belgią, zmierzy się niebawem w półfinale MŚ z Francją, a spotkanie to odbędzie się 14 lipca o 21.00. Finał turnieju zaplanowano na 19 lipca.

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Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w koszulce FC Barcelony na boisku podczas meczu, na drugim planie zawodnik drużyny w żółtych strojach.
Ferran TorresFrancisco MaciaAFP
Dwaj piłkarze drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, jeden z nich odwrócony tyłem z widocznym nazwiskiem i numerem na koszulce, wokół zawodnicy przeciwnej drużyny oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Ferran Torres i Robert LewandowskiOSCAR DEL POZOAFP
Piłkarz w czerwonym stroju Hiszpanii biegnie z piłką po murawie podczas meczu, skupiony na grze, wokół rozmyte sylwetki kibiców na trybunach.
Ferran TorresFrancisco MaciaAFP


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