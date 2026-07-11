Wstrząs w Barcelonie. Media: Szykuje się kolejne odejście. Kompletne rozbrojenie

Robert Lewandowski w połowie maja ogłosił swój rozbrat z FC Barcelona, a do końca owego miesiąca zdołał rozegrać ostatnie spotkania w bordowo-granatowych barwach. Wraz z końcem czerwca ostatecznie wygasł zaś jego kontrakt i Polaka niebawem będziemy oglądać w występach dla zupełnie nowego klubu, Chicago Fire.

Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje przy tym sprawa jego następcy - kandydatury Juliana Alvareza i Joao Pedro "wygasły" w ostatnich tygodniach, natomiast głośniej zrobiło się o Karimie Adeyemim. Tutaj jednak wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, a ponadto potencjalna rola tego zawodnika w FCB jest niejasna - jest to bowiem nominalnie raczej skrzydłowy niż typowy numer dziewięć, choć sprawdza się on i na szpicy.

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Tymczasem nagle zrobiło się głośno także o kolejnym możliwym rozbracie zespołu z Katalonii z napastnikiem - i tym razem mowa tu o Ferranie Torresie. Ciekawe informacje w jego sprawie przekazał Luca Bendoni ze "Sky Sport".

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Według jego doniesień Torres miał dać bowiem zielone światło dla jego przenosin do ekipy Paris Saint-Germain - rozmowy dotyczące prolongaty jego dotychczasowego kontraktu są niełatwe, a sprawa Adeyemiego też ma stanowić tu pewne obciążenie.

Najbliższe tygodnie będą tu kluczowe - do przeprowadzki "El Tiburona" ma dojść jednak oczywiście najwcześniej po zakończeniu mundialu, w ramach którego reprezentacja Hiszpanii dalej usilnie walczy o tytuł mistrza globu.

"La Furia Roja", po piątkowym zwycięstwie nad Belgią, zmierzy się niebawem w półfinale MŚ z Francją, a spotkanie to odbędzie się 14 lipca o 21.00. Finał turnieju zaplanowano na 19 lipca.

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski OSCAR DEL POZO AFP

Ferran Torres Francisco Macia AFP





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