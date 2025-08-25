Real Madryt rozpoczął nową erę w swojej historii, erę, w której na czele zespołu stać będzie Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec i były piłkarz "Królewskich" od dawna zdawał się być wybrańcem do poprowadzenia "Los Blancos" po Carlo Ancelottim i te przewidywania faktycznie zostały zrealizowane. Alonso swoją pracę rozpoczął od wyjazdu do USA na Klubowe Mistrzostwa Świata.

Już tam pojawiły się problemy, bo ostrego zapalenia żołądka nabawił się Kylian Mbappe, który przez większość turnieju był niedostępny. Dla Realu udział w klubowym mundialu zakończył się na półfinale. Jednym z najbardziej niezadowolonych piłkarzy miał prawo być Rodrygo Goes, który odegrał tam absolutnie marginalną rolę. Xabi zapowiadał jednak, że w sezonie ligowym wszystko może się zmienić.

Rodrygo chce odejść z Realu. Wydał polecenie agentom

Do rozgrywek La Liga oczywiście z pole-position na pozycji lewego skrzydłowego startował Vinicius Junior, który w pierwszej kolejce zagrał prawie cały mecz, ale nie zdołał strzelić gola ani zanotować asysty. Tamto spotkanie Rodrygo przesiedział na ławce, co podgrzało spekulacje na temat jego przyszłości. Xabi na konferencji prasowej uspokajał i zapewniał, że młodszy z Brazylijczyków będzie ważną postacią.

Potwierdzenie tych słów dostaliśmy już w drugiej kolejce. Rodrygo zmienił "Viniego" w wyjściowym składzie na mecz z Realem Oviedo. "Królewscy" wygrali 3:0, a Rodrygo zszedł z murawy w 63. minucie bez gola czy asysty. Z kolei Vinicius, który zameldował się na placu gry w jego miejsce, przełamał swoją niemoc strzelecką w meczach wyjazdowych La Liga, która trwała od października 2024 roku. "Siódemka" Realu zakończyła mecz z golem i asystą oraz szerokim uśmiechem.

Tego nie widzieliśmy jednak u Rodrygo, który po zmianie sfrustrowany siedział na ławce rezerwowych, co uchwyciły kamery. Kilkanaście godzin po spotkaniu "The Athletic" przekazał szokujące wieści. "Rodrygo polecił agentom Piniemu Zahaviemu i Kii Joorabchianemu, aby tego lata znaleźli dla niego nowe miejsce pracy, mimo że jego obóz nalegał, aby został w Madrycie" - czytamy.

Z hiszpańskich mediów dowiadujemy się z kolei, że Real Madryt wycenia 24-latka na kwotę nie mniejszą niż 80 milionów euro, a najbardziej prawdopodobną destynacją dla Brazylijczyka jest Premier League. Mówi się o zainteresowaniu: Manchesteru City, Tottenhamu oraz Liverpoolu. Rodrygo w Realu występuje od 2019 roku, zagrał już w 271 meczach, w których strzelił 68 goli i 51 razy asystował.

Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Rodrygo Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kylian Mbappe i Rodrygo JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP

Vinicius Junior FRANCK FIFE AFP