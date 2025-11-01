Lamine Yamal błyskawicznie zawładnął światową piłką nożną. Jeszcze dwa lata temu młody Hiszpan wydawał się wielkim talentem, ale trudno było oczekiwać, że nagle będzie w stanie wejść błyskawicznie praktycznie na sam szczyt piłki. Do pełnej radości zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów i Złotej Piłki.

Po sezonie 2024/2025 zrobiło się wokół Yamala bardzo gorąco i niekoniecznie chodziło w tym przypadku o kwestie sportowe. Przez prawie całe wakacje huczało od plotek na temat romantycznej relacji, jaka miała łączyć młodego gwiazdora z 25-letnią argentyńską raperką - Nicki Nicole.

Yamal potwierdził rozstanie. To koniec miłości

Ostatecznie plotki okazały się prawdą, a Yamal potwierdził je pod koniec sierpnia na swoim Instagramie, publikując wspólne fotografie. Para błyskawicznie stała się niesamowicie popularna, a każdy ich ruch był śledzony przez paparazzich. Argentynka zaczęła się pojawiać na stadionie, a także na treningach Barcelony.

Po przegranym przez Barcelonę El Clasico wokół samego Yamala zrobiło się bardzo gorąco, głównie z powodu jego wypowiedzi, a niekoniecznie gry. Kibice w mediach społecznościowych zaczęli jednak dopatrywać mniejszej obecności 25-latki w życiu gwiazdy "Blaugrany".

Plotki o możliwym rozstaniu zostały potwierdzone przez samego 18-latka. - Nie jesteśmy razem. Po prostu się rozstaliśmy, to wszystko. Nie zdradzałem ani nie spotykałem się z nikim innym. Wszystko, co wychodzi na jaw, nie ma nic wspólnego z naszym związkiem - powiedział skrzydłowy, cytowany przez kataloński "Sport".

Oznacza to, że związek od oficjalnego potwierdzenia przez Yamala potrwał nieco ponad dwa miesiące. Hiszpan niedawno zakupił dom od Gerrarda Pique i wydawało się, że zamieszka w nim właśnie z byłą partnerką. Teraz oczywiste jest, że do tego nie dojdzie.

