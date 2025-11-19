Wrze wokół Kyliana Mbappe. Wieści już dotarły do Madrytu. "Rozszarpałbym go na strzępy"

Ostatnie tygodnie w Realu Madryt pełne są napięcia związanego z relacjami Xabiego Alonso z piłkarzami, a jakby tego było mało, przestały zgadzać się także wyniki, bo "Królewscy" przegrali 0:1 z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, a potem bezbramkowo zremisowali z Rayo Vallecano.

Wszelkie głosy odnośnie atmosfery w szatni zaczęły się oczywiście po El Clasico, gdy niezadowolony z decyzji Xabiego Alonso był Vinicius Junior. Brazylijczyk dał wyraz swojej frustracji na oczach całego świata. Brazylijczyk przeprosił, ale podobno klub stanął w jego obronie, co obniżyło autorytet Xabiego w szatni.

Mbappe na celowniku. Fala oskarżeń w kierunku gwiazdy

Po ostatnim meczu - z Rayo, na światło dzienne zaczęły wychodzić niespodziewane kulisy życia szatni. W tej podobno Hiszpan ma swoją wyraźną opozycję, której przewodzi trójka: Vinicius, Jude Bellingham, Federico Valverde. Jednym z tych, którzy opowiadają się za trenerem ma być Kylian Mbappe.

Francuz ma jednak swoje problemy fizyczne. Październikowe zgrupowanie zakończyło się dla niego już po pierwszym meczu, podobnie jak to listopadowe. W obu przypadkach przyczyną zwolnienia z gry była kontuzja kostki. W listopadzie francuska federacja wydała nawet oficjalny komunikat.

"Kylian Mbappe został zwolniony ze zgrupowania i wraca do swojego klubu. Kylian wciąż zmaga się z zapaleniem w prawej kostce, które wymaga dalszych badań" - przekazano. Jak się jednak okazuje, kapitan reprezentacji Francji nie wrócił do Madrytu, gdzie miał przejść badania. Mbappe poleciał bowiem do Dubaju.

O wszystkim rozpisują się francuskie media, które dopatrują się pewnego rodzaju oszustwa. - To mnie szokuje. Nie chodzi nawet o Kyliana Mbappe, jestem po prostu zły na kapitana reprezentacji, jakiejkolwiek reprezentacji. Gdyby zrobił to inny kapitan, rozszarpałbym go na strzępy - powiedział Jerome Rothen dla RMC Sport.

- Jak Didier Deschamps mógł na to pozwolić? Albo jest w zgodzie z Mbappe, wtedy robi, co chce. Nie ma problemu, ale musi nam to wyjaśnić. Czy Didier Deschamps jest w stanie na to pozwolić? - zastanawiał się dalej były reprezentant Francji.

Dziennikarze zauważają także, że lot z Paryża do Dubaju jest dłuższy niż lot z Paryża do Azerbejdżanu, gdzie Francuzi rozgrywali drugi mecz listopadowego zgrupowania. Wedle hiszpańskich mediów dyspozycja fizyczna Mbappe jest dobra i ma być on dostępny na weekendowe spotkanie La Liga z Elche.

