Wrze w szatni Realu Madryt. Konflikt z Mbappe. Piłkarze chcą odejścia lidera

Kacper Dąderewicz

Na ostatniej prostej sezonu ligowego w Hiszpanii dominują głównie dwa tematy - przyszłość Roberta Lewandowskiego oraz konflikty w szatni Realu Madryt. W tym drugim również codziennie pojawia się garść nowych informacji. Lokalni dziennikarze ujawniają, że ludzie w klubie mają już dość postawy Kyliana Mbappe oraz że kilku "wpływowych" zawodników zaczęło domagać się odejścia jednego z liderów zespołu.

Kylian Mbappe w białym stroju Realu Madryt z herbem i logotypem; w rogu Vinicius Junior i Fede Valverde rozmawiają.
Kylian Mbappe / Vinicius Junior i Fede Valverde

Drugi sezon Kyliana Mbappe w Realu dobiega końca. Francuz nadal nie zdobył z madryckim klubem ani jednego ważnego trofeum.

W pierwszej połowie 2026 roku, a szczególnie w ostatnich tygodniach, doszło do kataklizmu w szatni "Los Blancos", a Kylian Mbappe odgrywa w tym wszystkim jedną z ważniejszych ról.

Choć Francuz sam z nikim się nie pobił, zdaje się mieć bardzo negatywny wpływ na drużynę. Hiszpańskie media donoszą, że w osoby klubie dostrzegają wady w jego postawie i są nią coraz mocniej zaniepokojone.

W ostatnim czasie kibice otrzymali bardzo mocne sygnały, że Kylian Mbappe jest ciałem obcym w Realu Madryt. Najpierw było bardzo głośno o jego wyjeździe do Włoch, kiedy drużyna miała mierzyć się z Espanyolem. Wówczas pojawiło się wiele głosów, że zawodnik podchodzi do swoich obowiązków w sposób nieprofesjonalny.

Francuz, piłkarz, o którego Real Madryt zabiegał przez siedem lat – co nigdy wcześniej nie miało miejsca w przypadku żadnego innego zawodnika – przestał być tym Mbappé, którego tak bardzo pragnęli kibice Realu. Jego zachowanie od czasu odpadnięcia z Ligi Mistrzów budzi nieufność i dystans w szatni oraz zaskoczenie w klubie. Koledzy z drużyny i kierownictwo rozumieją, że mundial jest tuż za rogiem, co może powodować pewną ostrożność w meczach bez stawki w tej końcowej fazie sezonu. Ale zachowanie Mbappé przekracza zbyt wiele granic.
Ruben Canizares z abc.es

Podany wyżej cytat pochodzi z najnowszego artykułu Rubena Canizaresa z portalu abc.es. Hiszpański dziennikarz tłumaczy w nim, że spór między Mbappe a Realem Madryt przeradza się już w otwartą konfrontację. Jednym z jego głównych powodów ma być to, co stało się z Xabim Alonso.

Kylian Mbappe miał być wielkim entuzjastą współpracy z Xabim Alonso. Szansa na długą współpracę tej dwójki została jednak brutalnie i przedwcześnie przerwana przez zwolnienie baskijskiego trenera w połowie sezonu.

Przyczynić się do zwolnienia Xabiego Alonso miało kilku piłkarzy Realu Madryt z Viniciusem Juniorem na czele. Brazylijczyk ewidentnie nie wyobrażał sobie dalszej współpracy z tym trenerem. W przeciwieństwie do Kyliana Mbappe.

Wątpliwości wobec Kyliana Mbappe wzbudzają nie tylko wakacje we Włoszech i brak obecności na meczu z Espanyolem. Piłkarz został nagrany przez kamery kibiców w dniu, w którym doszło do bójki z udziałem Fede Valverde i Aureliena Tchouameniego. Wyjeżdżając autem z Valdebebas, Mbappe był w szampańskim humorze i akurat mocno się z czegoś śmiał. Oczywiście, mogła to zostać scena wyjęta z kontekstu.

Później jednak doszło do kolejnego incydentu. Kylian Mbappe na kilka minut przed ostatnią sesją treningową przed El Clasico miał podjąć decyzję, że z powodu urazu nie wystąpi w meczu z Barceloną. Pojawiły się plotki, że powodem miała być informacja, że w tym meczu nie pojawi się on w pierwszym składzie. Nie zostały one jednak potwierdzone.

Podczas meczu Kylian Mbappe wstawił do mediów społecznościowych zdjęcie telewizora, na którym leci spotkanie FC Barcelona - Real Madryt. Francuz dodał do niego podpis "Hala Madrid". Problem w tym, że na ekranie widać było już wynik 2:0 dla Barcelony, co zostało odebrane dość dwuznacznie. Niektórzy zaczęli doszukiwać się drugiego dna i szpilki wymierzonej w kolegów z drużyny. Tego ruchu Mbappe również kompletnie nie przemyślał.

Sprawa Mbappe to jednak nie koniec najnowszych niepokojących doniesień z szatni Realu Madryt. Kolejne dotyczą Federico Valverde - urugwajskiego pomocnika, który w tym tygodniu wylądował w szpitalu po bójce z Aurelienem Tchouamenim.

- W szatni Realu Madryt są wpływowi piłkarze, którzy proszą klub o sprzedaż Valverde latem. Jest to kwestia bardzo delikatna, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Valverde w Realu Madryt - donosi Ramón Álvarez de Mon - dziennikarz specjalizujący się w tematach związanych z Realem Madryt.

Podobny przekaz płynie z madryckiego "ASa". Ben Fernandes Santos donosi, że postać Fede Valverde wywołuje coraz większe wątpliwości w szatni Realu Madryt. Jeśli z klubem miałby pożegnać się jeden z uczestników bójki, zdecydowanie większy cień padł właśnie na Urugwajczyka. Nie wyklucza się, że latem zawodnik ten opuści Real Madryt, co byłoby ruchem absolutnie szokującym.

Do Florentino Pereza, zdaniem mediów dotarły już wieści ws. Mbappe
Fede Valverde celebrujący kolejne trafienie w barwach Realu Madryt
Dwóch piłkarzy drużyny Realu Madryt w białych strojach świętuje zdobycie gola na boisku, jeden z nich wyraża ogromną radość, a drugi obejmuje kolegę z zespołu z uśmiechem na twarzy.
