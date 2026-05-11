Drugi sezon Kyliana Mbappe w Realu dobiega końca. Francuz nadal nie zdobył z madryckim klubem ani jednego ważnego trofeum.

W pierwszej połowie 2026 roku, a szczególnie w ostatnich tygodniach, doszło do kataklizmu w szatni "Los Blancos", a Kylian Mbappe odgrywa w tym wszystkim jedną z ważniejszych ról.

Choć Francuz sam z nikim się nie pobił, zdaje się mieć bardzo negatywny wpływ na drużynę. Hiszpańskie media donoszą, że w osoby klubie dostrzegają wady w jego postawie i są nią coraz mocniej zaniepokojone.

W Realu mają dość zachowania Mbappe. Kolejne przewinienia. Ujawniają powód konfliktu

W ostatnim czasie kibice otrzymali bardzo mocne sygnały, że Kylian Mbappe jest ciałem obcym w Realu Madryt. Najpierw było bardzo głośno o jego wyjeździe do Włoch, kiedy drużyna miała mierzyć się z Espanyolem. Wówczas pojawiło się wiele głosów, że zawodnik podchodzi do swoich obowiązków w sposób nieprofesjonalny.

Francuz, piłkarz, o którego Real Madryt zabiegał przez siedem lat – co nigdy wcześniej nie miało miejsca w przypadku żadnego innego zawodnika – przestał być tym Mbappé, którego tak bardzo pragnęli kibice Realu. Jego zachowanie od czasu odpadnięcia z Ligi Mistrzów budzi nieufność i dystans w szatni oraz zaskoczenie w klubie. Koledzy z drużyny i kierownictwo rozumieją, że mundial jest tuż za rogiem, co może powodować pewną ostrożność w meczach bez stawki w tej końcowej fazie sezonu. Ale zachowanie Mbappé przekracza zbyt wiele granic.

Podany wyżej cytat pochodzi z najnowszego artykułu Rubena Canizaresa z portalu abc.es. Hiszpański dziennikarz tłumaczy w nim, że spór między Mbappe a Realem Madryt przeradza się już w otwartą konfrontację. Jednym z jego głównych powodów ma być to, co stało się z Xabim Alonso.

Kylian Mbappe miał być wielkim entuzjastą współpracy z Xabim Alonso. Szansa na długą współpracę tej dwójki została jednak brutalnie i przedwcześnie przerwana przez zwolnienie baskijskiego trenera w połowie sezonu.

Przyczynić się do zwolnienia Xabiego Alonso miało kilku piłkarzy Realu Madryt z Viniciusem Juniorem na czele. Brazylijczyk ewidentnie nie wyobrażał sobie dalszej współpracy z tym trenerem. W przeciwieństwie do Kyliana Mbappe.

Wątpliwości wobec Kyliana Mbappe wzbudzają nie tylko wakacje we Włoszech i brak obecności na meczu z Espanyolem. Piłkarz został nagrany przez kamery kibiców w dniu, w którym doszło do bójki z udziałem Fede Valverde i Aureliena Tchouameniego. Wyjeżdżając autem z Valdebebas, Mbappe był w szampańskim humorze i akurat mocno się z czegoś śmiał. Oczywiście, mogła to zostać scena wyjęta z kontekstu.

Później jednak doszło do kolejnego incydentu. Kylian Mbappe na kilka minut przed ostatnią sesją treningową przed El Clasico miał podjąć decyzję, że z powodu urazu nie wystąpi w meczu z Barceloną. Pojawiły się plotki, że powodem miała być informacja, że w tym meczu nie pojawi się on w pierwszym składzie. Nie zostały one jednak potwierdzone.

Podczas meczu Kylian Mbappe wstawił do mediów społecznościowych zdjęcie telewizora, na którym leci spotkanie FC Barcelona - Real Madryt. Francuz dodał do niego podpis "Hala Madrid". Problem w tym, że na ekranie widać było już wynik 2:0 dla Barcelony, co zostało odebrane dość dwuznacznie. Niektórzy zaczęli doszukiwać się drugiego dna i szpilki wymierzonej w kolegów z drużyny. Tego ruchu Mbappe również kompletnie nie przemyślał.

Uczestnik bójki na wylocie z Realu? Wpływowi członkowie drużyny chcą pozbyć się lidera

Sprawa Mbappe to jednak nie koniec najnowszych niepokojących doniesień z szatni Realu Madryt. Kolejne dotyczą Federico Valverde - urugwajskiego pomocnika, który w tym tygodniu wylądował w szpitalu po bójce z Aurelienem Tchouamenim.

- W szatni Realu Madryt są wpływowi piłkarze, którzy proszą klub o sprzedaż Valverde latem. Jest to kwestia bardzo delikatna, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Valverde w Realu Madryt - donosi Ramón Álvarez de Mon - dziennikarz specjalizujący się w tematach związanych z Realem Madryt.

Podobny przekaz płynie z madryckiego "ASa". Ben Fernandes Santos donosi, że postać Fede Valverde wywołuje coraz większe wątpliwości w szatni Realu Madryt. Jeśli z klubem miałby pożegnać się jeden z uczestników bójki, zdecydowanie większy cień padł właśnie na Urugwajczyka. Nie wyklucza się, że latem zawodnik ten opuści Real Madryt, co byłoby ruchem absolutnie szokującym.

