Wrze w szatni Barcelony, Szczęsny w centrum konfliktu. Flick musi interweniować

FC Barcelona szykuje się do wyjazdu na azjatyckie tournee, ale wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick w najbliższym czasie do rozwiązania będzie miał kilka poważnych problemów. Hiszpańscy dziennikarze ujawnili, że w szatni "Dumy Katalonii" wrze, a sytuacja może znów eskalować do rozmiarów konfliktu. Powrócił problem z ubiegłego sezonu, który jest ściśle związany z postawą Wojciecha Szczęsnego.