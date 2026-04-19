Temat przyszłości Viniciusa Juniora pierwszy raz pojawił się latem 2024 roku. Do tego momentu wydawało się absolutnie niemożliwe, aby Brazylijczyk zmienił barwy. Wkroczyła jednak Arabia Saudyjska, która zaproponowała gwiazdorowi Realu Madryt miliard euro za pięć lat gry.

On tej oferty nie przyjął, ale jasne stało się, że "Królewscy" muszą rozpocząć negocjacje w sprawie nowej umowy dla 25-latka. Te ruszyły po tym jak Vinicius został koronowany na najlepszego piłkarza świata, odbierając nagrodę FIFA The Best 2024. Od tego momentu nie osiągnięto jednak porozumienia.

Przyszłość Viniciusa przesądzona. Obupólna zgoda

Brazylijczyk niebawem wkroczy w ostatni rok obowiązywania obecnej umowy, a Real wynikami daleki jest od tego, do czego kibice są przyzywczajeni. Jako dwóch głównych winnych wskazuje się właśnie Viniciusa oraz Kyliana Mbappe. Od powrotu Francuza po kontuzji kolana Real nie wygrał meczu.

Gdy go nie było "Los Blancos" wyrzucili z Ligi Mistrzów Benficę, Manchester City, a także wygrali derby Madrytu. W kwietniu podopieczni Alvaro Arbeloi tylko przegrywali lub remisowali. To przełożyło się na odpadnięcie z rozgrywek Ligi Mistrzów po przegranej w dwumeczu z Bayernem Monachium.

Krytyka po tym dwumeczu spadła zarówno na Mbappe jak i na Viniciusa. Pojawiają się głosy, że Real z tą dwójką w ofensywie funkcjonować nie będzie. Jak się jednak okazuje, w klubie tego zdania nie podzielają. "Vinicius i Mbappe pozostaną kluczowymi piłkarzami Realu Madryt" - tak brzmi tytuł artykułu "Asa".

W środku Jose Felix Diaz rozpisuje się także o kontrakcie Viniciusa. "Vinicius i Real Madryt od tygodni ściśle współpracują nad przedłużeniem kontraktu. Obie strony potwierdzają, że dalsza obecność napastnika w Realu Madryt jest przesądzona. Nie ma co do tego wątpliwości i wszyscy czekają na odpowiedni moment, aby ogłosić przedłużenie kontraktu" - czytamy.

Dziennikarz dodaje, że oficjalny komunikat ws. nowej umowy dla 25-latka powinien nadejść przed wyjazdem Brazylijczyka na mundial. "Jeśli chodzi o Mbappe, to on jako pierwszy wie, że nie spełnił oczekiwań" - dodał Diaz. Vinicius w tym sezonie na wszystkich frontach zanotował 16 asyst, strzelił 18 goli. Jest najlepszym asystentem w Lidze Mistrzów razem z Olise (po osiem ostatnich podań przyp. red.).

Sławomir Szmal: To było udane widowisko, wszystkie mecze Final Four mogły się podobać Polsat Sport