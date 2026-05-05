Kylian Mbappe przybywał do Realu Madryt jako długo wyczekiwany następca Cristiano Ronaldo, ale z zespołem w zupełnie innej pozycji. Gdy Portugalczyk podpisywał umowę z Realem "Królewscy" nie znajdowali się w zbyt dobrej sytuacji sportowej. W przypadku Mbappe było zupełnie inaczej.

Francuz zasilał szeregi Realu po tym jak ten w sezonie 2023/2024 przy pladze kontuzji wygrał La Liga i Ligę Mistrzów. Carlo Ancelotti podkreślał z kolei, że kluczem do triumfu był brak "ego" w szatni. Po przybyciu Francuza temat "ego" dominuje w hiszpańskich mediów, a brak ważnych trofeów potęguje napięcie.

Mbappe w ogniu krytyki. Jest komunikat

Sam Mbappe również sobie nie pomógł. Oprócz poziomu sportowego w Realu liczy się bowiem także to, co robisz poza boiskiem. Tutaj Francuz ostatnio rozbudził ogromną dyskusję. Ta związana jest z jego wyjazdem do Włoch podczas rehabilitacji, co szatnia miała przyjąć z dużym niesmakiem.

Niewiadomą pozostaje obecność Mbappe w El Clasico. W hiszpańskich mediach pojawia się coraz więcej kulisów z życia szatni. Właściwie wszelkie doniesienia stawiają 27-latka w bardzo złym świetle. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów pod hasztagiem "MbappeOut".

W sieci kibice Realu rozpoczęli własną inicjatywę. Aby wyrazić swoje niezadowolenie utworzyli oni petycję do podpisu online. Ta opiera się właśnie na wspomnianym hasztagu. Po niespełna dobie podpisało się już ponad milion fanów "Królewskich". Wszystkie te wydarzenia nie mogły umknąć samemu Mbappe.

Kylian przesłał do francuskiego "AFP" komunikat. "Część krytyki opiera się na nadinterpretacji elementów związanych z okresem rekonwalescencji ściśle nadzorowanym przez klub i nie odzwierciedla rzeczywistego zaangażowania Kyliana oraz jego codziennej pracy na rzecz drużyny" - czytamy.

Trudno uwierzyć, aby ten krótki komunikat miał uspokoić kibiców. Ci z pewnością oczekują, że Mbappe pokaże swoje zaangażowanie na boisku. Nie tylko golami, ale także pracą dla zespołu. Pierwszą okazję może mieć już w najbliższą niedzielę. Real Madryt zagra na Camp Nou z FC Barcelona. Pytanie, czy Mbappe w tym meczu wystąpi?

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt

Kylian Mbappe już jest nowa gwiazdą Realu

Kylian Mbappe po meczu z Hiszpanią miał wiele cierpkich słów

