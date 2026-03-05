Wrze w Madrycie. Real gotowy na zmianę szkoleniowca. Jest gwiazdorskie nazwisko

Real Madryt do tego sezonu podchodził z olbrzymimi nadziejami. Wydawało się, że zatrudnienie Xabiego Alonso jest ruchem wprost doskonałym. Właściwie na papierze zgadzało się praktycznie wszystko. Hiszpan nie okazał się jednak zbawieniem po nieudanym sezonie pod wodzą Ancelottiego.

Co więcej, Alonso pożegnał się z pracą już w styczniu. W jego miejsce zatrudniono Alvaro Arbeloę, który podchodził do tej pracy bez najmniejszego doświadczenia jako trener seniorów. Na listę sukcesów Arbeloi można bez wątpienia zapisać odbudowanie Viniciusa Juniora oraz Federico Valverde.

Klopp na celowniku Realu. To byłby hit

Na tym jednak tak naprawdę koniec. Na 12 meczów Hiszpan przegrał aż cztery, a ostatnia ligowa porażka z Getafe na Santiago Bernabeu pobudziła lawinę wydarzeń. Dziennikarze już rozpisują się o problemach w szatni, pewnych nieporozumieniach. O wszystkim, co pisano także w ostatnich tygodniach Alonso.

Hiszpańskie media są zgodne, tylko cud mógłby uratować Arbeloę. W związku z tym Real musi szukać nowego trenera, który wejdzie do drużyny latem. Jak się okazuje, trop prowadzi do Red Bulla, to tam bowiem obecnie zatrudniony jest Jurgen Klopp. Niemiec nie pracuje jednak w roli szkoleniowca, co podobno powoli ma go nudzić.

O szczegółach rozpisuje się "Sky Sports". "Wewnętrznie, niektóre decyzje podjęte w ostatnich miesiącach podobno nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Choć nie jest to poważna porażka, obecna dynamika jest podobno niezadowalająca. W tym kontekście odejście Kloppa nie jest już marginalną możliwością" - czytamy.

Niewiele jest projektów, które Kloppa w tym momencie mogłoby zainteresować, ale Real bez wątpienia do takich należy. "Jeden klub nadal uważnie monitoruje sytuację: Real Madryt. Od kilku lat zarząd Realu Madryt docenia jego profil, charyzmę i umiejętność inicjowania zwycięskich cykli" - napisano.

Dziennikarze dodają także, że nie została jeszcze przedstawiona żadna formalna oferta, ale nie ma możliwości, aby Klopp wrócił do Premier League ze względu na Liverpool. "Obecnie jedynym miejscem, które mogłoby go naprawdę skusić, jest Madryt" - podsumowano cały artykuł.

Alvaro Arbeloa pracuje w Realu Madryt od stycznia.

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

Xabi Alonso wytrwał na posadzie trenera Realu Madryt jedynie nieco ponad pół roku Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/lesportiuCAT AFP

