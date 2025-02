Wrze w Hiszpanii po zachowaniu Szczęsnego. Niewiarygodne, co zrobił Polak [WIDEO]

Początki Wojciecha Szczęsnego w barwach Barcelony były trudne, ale wystarczyło kilka spotkań, by wróciła jego dawna forma i pewność siebie. W trakcie swej kariery Polak wielokrotnie popisywał się zagraniami nietypowymi dla bramkarza i wymagającymi zimnej krwi. Tak też było właśnie w spotkaniu Pucharu Króla z Atletico Madryt, kiedy będąc pod presją, wymanewrował Juliana Alvareza.

Brawurowe zagranie Szczęsnego. Ależ to zrobił, wielka pewność siebie Polaka

To była 66. minuta. Wówczas Barcelona odrobiła już dwa gole straty do Atletico i wyszła na prowadzenie 3:2. Wynik zatem wciąż był niebezpieczny. W pewnym momencie Wojciech Szczęsny otrzymał piłkę od obrońców, a z agresywnym pressingiem ruszył na niego Julian Alvarez. To jednak nie wzruszyło Polaka, który zamarkował podanie i zrobił zwrot w drugą stronę, totalnie wyprowadzając w pole napastnika Atleti.