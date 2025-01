FC Barcelona nieudanie kończyła 2024 rok i z przewagi, którą miała w lidze hiszpańskiej po październiku, nie zostało nic. Co więcej, teraz to drużyna z Katalonii musi gonić rywali, jeśli myśli o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Jednak rok 2025 może zacząć się dla tej ekipy bardzo udanie. Barcelona wygrała dwa pierwsze spotkania w styczniu, a dzięki pokonaniu Athletic Bilbao awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii.

