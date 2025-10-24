Wrze przed El Clasico, a tu takie słowa. Gwiazdor Barcelony powiedział, co sądzi o Viniciusie

W Hiszpanii wybuchła prawdziwa burza po tym, jak Lamine Yamal w studio King's League postanowił sprowokować Real Madryt. Młody gwiazdor Barcelony, pół serio, pół żartem, wspominał wysokie zwycięstwa swojej drużyny w El Clasico z zeszłego sezonu.

Powiedział również, że Real Madryt "kradnie i narzeka" - czyli ciągle ma pretensje do sędziów, a tak naprawdę sam korzysta na popełnianych przez nich błędach.

Według hiszpańskich mediów te słowa piłkarza Barcy miały rozdrażnić zawodników Realu Madryt. Rzekomo czują się oni już zmęczeni tego typu "atakami" i uważają, że podgrzewanie atmosfery przed El Clasico w ten sposób jest zupełnie niepotrzebne.

Według "Mundo Deportivo" po meczu Dani Carvajal ma osobiście porozmawiać z Lamine Yamalem i przekazać mu, że jego zachowanie nie jest odpowiednie. Ucierpieć może na nim również atmosfera w reprezentacji Hiszpanii, a mistrzostwa świata w Ameryce odbędą się już tego lata.

Araujo powiedział, co sądzi o Viniciusa. Wielka klasa piłkarza Barcelony

Atmosfera przed niedzielnym El Clasico jest, jak zwykle, bardzo gorąca. Nie znaczy to jednak, że tuż przed meczem piłkarze obu drużyn nie mogą wypowiadać się o sobie z szacunkiem.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę można oglądać na antenie Eleven Sports.

Wypowiedź Ronalda Araujo na temat Viniciusa Juniora cytowana na łamach portalu "Marca" jest w zupełnie innym tonie, niż ta Lamine Yamala. Można wyczuć w niej szacunek, a nawet podziw względem Viniciusa Juniora - jednej z największych gwiazd Realu Madryt.

- Widzę tylko to, co robi na boisku. To zjawiskowy zawodnik. Kiedy graliśmy przeciwko sobie, zachowywał się profesjonalnie. Wydobywa z każdego to, co najlepsze. Wspaniali zawodnicy tak właśnie robią - skomentował Ronald Araujo.

- Uwielbiam zawodników takich jak Vinicius, którzy są odważni, bojowi, a to, co ludzie mówią poza boiskiem, nie jest dla mnie istotne. Ważne jest to, co robi na boisku i to, że gra w piłkę nożną - dodał urugwajski obrońca.

Vinicius Junior w tym sezonie znajduje się całkowicie w cieniu Kyliana Mbappe, który zdobywanie goli w Realu Madryt wziął na siebie. W ostatnich spotkaniach Brazylijczyk miewał jednak przebłyski, które mogą zwiastować jego powrót do wielkiej formy. Niedzielny mecz z FC Barcelona będzie dla niego bardzo dobrym sprawdzianem.

Mikael Ishak: Nie oszukujmy się, to był mecz, który musieliśmy wygrać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Vinicius / Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSE BRETON / GONGORA / NurPhoto AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Ronald Araujo Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP