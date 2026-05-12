Wrze po zachowaniu Szczęsnego. "Mnie nie bawi". Oto jak nazwał Polaka
Hiszpański dziennikarz na antenie Radia COPE nie miał żadnych hamulców wobec Wojciecha Szczęsnego. To właśnie polskiego bramkarza wziął jako "przykład" niewłaściwego zachowania piłkarzy Barcelony podczas hucznego świętowania na ulicach miasta. Hiszpan w dość mocnych słowach wypowiedział się też o przyszłości Szczęsnego w Dumie Katalonii.
W znakomitym stylu FC Barcelona obroniła mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka już na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie kolejny tytuł. Dodatkowo zrobili to w meczu ze swoim największym rywalem, Realem Madryt.
W niedzielnym El Clasico, na swoim stadionie, piłkarze Barcelony nie zostawili złudzeń. Byli wyraźnie lepsi od "Królewskich" i zasłużenie wygrali 2:0. Po tym spotkaniu ich przewaga w tabeli nad madrycką drużyną urosła aż do 14 punktów. To prawdziwy nokaut na odwiecznym rywalu.
Barcelona nie czekała do końca sezonu z mistrzowską fetą i zorganizowała ją już dzień po zapewnieniu sobie mistrzostwa. W poniedziałkowe popołudnie nowi-starzy mistrzowie Hiszpanii ruszyli otwartym autokarem na ulice miasta. Wśród piłkarzy "Dumy Katalonii" jednym z najbardziej ekspresyjnie cieszących się z mistrzostwa był nie kto inny jak Wojciech Szczęsny.
Burza po świętowaniu Barcelony. Wojciech Szczęsny w centrum uwagi
Polak śpiewał swój narodowy hymn, do sieci trafiły też inne nagrania z jego przyśpiewkami czy pełna humoru rozmowa dla Kanału Sportowego z Robertem Lewandowskim. Generalnie odbiór zachowania wyluzowanego Szczęsnego był pozytywny, ale znaleźli się także krytycy. W tym gronie jest przede wszystkim Juanma Castano, prowadzący program El Partidazo na antenie radia COPE.
Hiszpan nie miał hamulców mówiąc o zachowaniu Szczęsnego podczas parady. - Dla mnie jest mniej więcej tak samo zabawny jak Ruediger (piłkarz Realu Madryt - przyp. red.). To znaczy, wcale mnie nie bawi - powiedział. Na tym jednak nie poprzestał i nazwał Szczęsnego... maskotką.
Castano podkreślił też, że co prawda Szczęsny "nikomu nie szkodzi", ale uważa, że polski bramkarz jest "cwaniakiem" i szefowie FC Barcelony w jego miejsce powinni jako zmiennika Joana Garcii postawić na jednego z młodych piłkarzy szkółki "Dumy Katalonii".
Przypomnijmy, że jeszcze przed El Clasico, na antenie Eleven Sports, Szczęsny - który w tym sezonie pełnił rolę zmiennika Garcii - zadeklarował, że zostaje w FC Barcelonie jeszcze na kolejny rok.
- Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy - podkreślił.