Wrze po zachowaniu Szczęsnego. "Mnie nie bawi". Oto jak nazwał Polaka

W znakomitym stylu FC Barcelona obroniła mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka już na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie kolejny tytuł. Dodatkowo zrobili to w meczu ze swoim największym rywalem, Realem Madryt.

W niedzielnym El Clasico, na swoim stadionie, piłkarze Barcelony nie zostawili złudzeń. Byli wyraźnie lepsi od "Królewskich" i zasłużenie wygrali 2:0. Po tym spotkaniu ich przewaga w tabeli nad madrycką drużyną urosła aż do 14 punktów. To prawdziwy nokaut na odwiecznym rywalu.

Barcelona nie czekała do końca sezonu z mistrzowską fetą i zorganizowała ją już dzień po zapewnieniu sobie mistrzostwa. W poniedziałkowe popołudnie nowi-starzy mistrzowie Hiszpanii ruszyli otwartym autokarem na ulice miasta. Wśród piłkarzy "Dumy Katalonii" jednym z najbardziej ekspresyjnie cieszących się z mistrzostwa był nie kto inny jak Wojciech Szczęsny.

Burza po świętowaniu Barcelony. Wojciech Szczęsny w centrum uwagi

Polak śpiewał swój narodowy hymn, do sieci trafiły też inne nagrania z jego przyśpiewkami czy pełna humoru rozmowa dla Kanału Sportowego z Robertem Lewandowskim. Generalnie odbiór zachowania wyluzowanego Szczęsnego był pozytywny, ale znaleźli się także krytycy. W tym gronie jest przede wszystkim Juanma Castano, prowadzący program El Partidazo na antenie radia COPE.

Hiszpan nie miał hamulców mówiąc o zachowaniu Szczęsnego podczas parady. - Dla mnie jest mniej więcej tak samo zabawny jak Ruediger (piłkarz Realu Madryt - przyp. red.). To znaczy, wcale mnie nie bawi - powiedział. Na tym jednak nie poprzestał i nazwał Szczęsnego... maskotką.

Castano podkreślił też, że co prawda Szczęsny "nikomu nie szkodzi", ale uważa, że polski bramkarz jest "cwaniakiem" i szefowie FC Barcelony w jego miejsce powinni jako zmiennika Joana Garcii postawić na jednego z młodych piłkarzy szkółki "Dumy Katalonii".

Przypomnijmy, że jeszcze przed El Clasico, na antenie Eleven Sports, Szczęsny - który w tym sezonie pełnił rolę zmiennika Garcii - zadeklarował, że zostaje w FC Barcelonie jeszcze na kolejny rok.

- Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy - podkreślił.

