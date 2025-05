Wrze po faulu Szczęsnego. Kolejny cios otrzymał od Hiszpanów. "Mamy już dosyć"

Niecałe dziesięć minut później "Królewscy" cieszyli się z kolejnego trafienia. Znów na wysokości zadania stanął piłkarz sprowadzony kilka miesięcy temu z Paris Saint-Germain . Dublet napastnika był podwójnie złą wiadomością dla Polaków . Nie dość, że znów piłkę z siatki wyjmował popularny "Tek", to na dodatek prowadzenie w klasyfikacji strzelców La Ligi stracił siedzący na ławce Robert Lewandowski . Sympatykom piłkarskim z kraju nad Wisłą humoru nie poprawili również hiszpańscy internauci. Na Półwyspie Iberyjskim trwa zmasowana krytyka doświadczonego golkipera.

Hiszpanie są wściekli na Szczęsnego. Ale Barcelona wciąż walczy o punkty do ligowej tabeli

Sporo opinii nie nadaje się do cytowania. "Mamy już tego dość", "Dziecinny błąd, nie pierwszy w tym sezonie", "I znów przez niego trzeba gonić wynik", "Co ty tam zrobiłeś?", "Trzeba było użyć rąk, a nie pchać się z nogami" - czytamy w serwisie X. Ponadto największe hiszpańskie portale publikują wideo przedstawiający ewidentny faul warszawianina. Bramkarz miał początkowo nadzieję, że po analizie powtórek sędzia odgwiżdże spalonego, lecz do niczego takiego nie doszło.