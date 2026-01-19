Wpadka Barcelony, a teraz jeszcze to. Szczęsny dostał już sygnał. Światło gaśnie
Najbliższe lato może się okazać czasem pożegnania z Barceloną nie tylko dla Roberta Lewandowskiego, ale również - w skrajnym wariancie - dla Wojciecha Szczęsnego. Jak donosi "Mundo Deportivo", kataloński klub podejmie próbę pozyskania Alexa Remiro. Tego samego, który w sobotni wieczór zatrzymał mistrzów Hiszpanii na Estadio Anoeta. Dla polskiego bramkarza taka perspektywa oznacza w najlepszym razie kolejny etap marginalizacji.
Po serii 11 zwycięstw Barcelona potknęła się w Kraju Basków. W sobotni wieczór uległa 1:2 Realowi Sociedad w La Liga. Zachowała pozycję lidera, ale przewaga nad Realem Madryt stopniała do jednego punktu.
Jednym z bohaterów baskijskiej ekipy okazał się Alex Remiro. 30-letni golkiper obronił osiem z dziewięciu strzałów mistrzów Hiszpanii. Bez jego znakomitej postawy gospodarze nie mogliby liczyć nawet na remis.
Alex Remiro na radarze Barcelony. Najbliższa przyszłość Wojciecha Szczęsnego zaczyna się komplikować
Hiszpańskie media nadal poświęcają sporo miejsca pierwszej w tym roku porażce obrońców tytułu. "Mundo Deportivo" skupia uwagę właśnie na Remiro. Przypomina, że golkiper znalazł się na transferowej liście życzeń Barcelony już w zeszłym roku.
Zawodnik nie trafił do stolicy Katalonii tylko dlatego, że w kontrakcie zawartą miał klauzulę odstępnego w wysokości 50 mln euro. Na taki wydatek "Blaugrana" nie mogła sobie pozwolić. Za kwotę o połowę mniejszą kupiła Joana Garcię z Espanyolu.
Temat pozyskania Remiro ma jednak wrócić już najbliższego lata. "Zostanie mu jeszcze rok kontraktu, a cena, jaką trzeba będzie zapłacić, spadnie poniżej 10 mln euro" - czytamy w najnowszej prognozie.
Dla Wojciecha Szczęsnego, obecnie w roli dublera, realizacja takiego scenariusza oznacza dalszą marginalizację w zespole. A niewykluczone, że - w skrajnie pesymistycznym scenariuszu - wcześniejsze pożegnanie z Katalonią. Kontrakt Polaka zachowuje wprawdzie ważność do 2027 roku, ale od początku w grę wchodziła pozycja numer dwa.
Niekwestionowaną jedynką jest obecnie Garcia. Na wypożyczenie do Girony odchodzi Marc-Andre ter Stegen, tyle że z Elche ma niebawem wrócić Inaki Pena. Teoretycznie Szczęsny może zatem wypaść z meczowej kadry lub co najwyżej liczyć na pozycję golkipera trzeciego wyboru. I prawdopodobnie nie jest to idealna wizja ostatniego etapu kariery dla zawodnika, który niebawem skończy 36 lat.
W bieżącym sezonie Remiro rozegrał w La Liga 20 spotkań. Skapitulował 28 razy. Tylko w jednym występie zachował czyste konto.