Wokół Jana Urbana wybuchło szaleństwo. "Nie została mi nawet koszulka"

Przemysław Langier (Interia Sport): Gdy trafił pan do Hiszpanii, szaleństwo wokół meczów Realu z Barceloną było takie samo, jak obecnie?

Jan Urban (selekcjoner reprezentacji Polski, legenda Osasuny Pampeluna): - Oczywiście, że tak. Ciężko było załatwić bilety na ten mecz, nawet jak się miało znajomości, choć ja mam taką teorię, że skoro pierwsze Clasico w sezonie nie ma takiej wagi, jak rewanż, bo do końca sezonu jest jeszcze dużo czasu i ten mecz o niczym de facto nie decyduje, to częściej bywa lepszy od rewanżu. Prestiż jest taki sam, ogromny, ale piłkarze mają nieco więcej swobody. Szaleństwo, o które pan pyta, moim zdaniem na moment ustało dosłownie kilka lat temu, kiedy chyba był trochę przesyt tych meczów. Grali dwa razy w lidze, w pucharze, w Lidze Mistrzów, bodajże jeszcze o Superpuchar. Ale to wróciło.

Jan Urban i hat trick z Realem Madryt

Nie da się z panem rozmawiać o Realu, nie wspominając o hat tricku na Bernabeu. Ten mecz jest takim punktem w pana historii, że pamięta pan wszystko ze szczegółami? Co jadł na śniadanie, gdzie siedział w szatni, z kim rozmawiał?

- Nie… ja z tego meczu nie mam ani piłki, ani nawet koszulki. Nie jestem zbieraczem pamiątek - z reguły je rozdaję, bo u mnie by tylko leżały w szafie. Wolę dać komuś, kto zbiera i potraktuje taką rzecz, jak relikwię - będzie go cieszyć, komuś pokaże. Zamiast rzeczy, magazynuję wspomnienia i faktycznie tego meczu nie da się wymazać z głowy. Nie pamiętam wszystkich detali, o których pan wspomniał, ale traktuję tamten występ jak wisienkę na torcie w mojej karierze.

Całkiem przyjemne łatki musiały się po nim przykleić.

- Wie pan, jaka się przykleiła? Że byłem napastnikiem. Owszem, w Hiszpanii faktycznie, ale ja sam wolę o sobie mówić, jako o lewym pomocniku. Całą moją karierę - poza czterema latami w Osasunie - grałem na tej pozycji. W klubie i reprezentacji. Idąc do Hiszpanii nie spodziewałem się, że trener zmieni mi pozycję.

Pewnie dzięki temu teraz rozmawiamy o nadchodzącym Clasico.

- Może, choć ja strzelałem równie dużo goli jako pomocnik, co jako napastnik. Starałem się wykorzystać szansę tam, gdzie mnie chcieli wystawić. Chyba się udawało.

Podobno po tamtym meczu z Realem dziennikarze pchali się do pana drzwiami i oknami. W sensie dosłownym.

- Tak było, chcieli mi wchodzić do domu. Ale nie ma się co dziwić. Sam pan jest dziennikarzem, na pewno w różny sposób szuka pan ciekawych tematów. Pierwsze dni po hat tricku były szaleństwem, każdy chciał coś uszczknąć. W życiu coś podobnego zdarzyło mi się chyba jeszcze tylko raz - gdy zostałem trenerem reprezentacji. Z tą różnicą, że wtedy z czasem się wszystko wyciszało, a teraz zainteresowanie cały czas jest wysokie. Wracając do hat tricka - jakkolwiek to zabrzmi, to był jeden mecz, a później przyszedł kolejny i znów następny. Dość szybko się wyciszyłem i zacząłem traktować tamten mecz po prostu jako wykonaną robotę przez napastnika. Dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że zrobiłem coś ekstra.

Czyli ani sodówki, ani nawet potencjału na sodówkę? W tamtych czasach młody, znany piłkarz, i nic?

- Nic. Media nie funkcjonowały też, jak dzisiaj. Choć kibice zrobili mi taką specjalną książkę, gdzie umieścili komentarze przedmeczowe, pomeczowe, wywiady, opinie, taki zbiór publikacji o mnie. Dużo tego było, chyba nawet nie przeglądnąłem tej książki w całości. Ale ją akurat zachowałem, leży w Hiszpanii.

Jan Urban i FC Barcelona

Dziś każdy w Hiszpanii zna twarz Roberta Lewandowskiego. Pana twarz też wszyscy kojarzyli?

- Czy aż tak, to nie wiem, ale byłem znany. Pamiętam, jak leciałem do Polski z Bilbao przez Frankfurt, i na przesiadce podeszli do mnie kibice z Hiszpanii, by wziąć autograf. Ale czy każdy kojarzył moją twarz? Wie pan, będąc piłkarzem, obracałem się w określonym środowisku. Jak gdzieś wyjeżdżałem, to najczęściej na mecz, więc stykałem się z osobami, które interesują się piłką, z kibicami. Nie robiłem testów rozpoznawalności, nie ruszałem w Hiszpanię incognito, by sprawdzić, ilu ludzi mnie rozpozna, choć faktycznie, gdy jeździłem na wakacje, to rozpoznawali. Może dlatego, że zainteresowania piłką w Hiszpanii nie da się porównać na przykład do tego w Polsce. U nas dziś chodzi dużo kibiców na mecze, ale tam jest wariactwo.

W Hiszpanii strzelał pan dużo bramek, ale żadnej Barcelonie…

- Gola nie strzeliłem, ale może musiało tak być, bo jestem kibicem Barcelony (śmiech). Ale z nią też mam szczególne wspomnienie - mój debiut przypadł na Camp Nou. Przegraliśmy 0:4, ale uważam, że zagrałem naprawdę dobry mecz, stwarzałem groźne sytuacje, po jednej obrońcy wybili z bramki. Czułem, że przyjechałem do Hiszpanii w niezłej formie, co potwierdziłem w kolejnym spotkaniu, już w meczu u siebie. Strzeliłem gola już w 3. minucie, więc miałem całkiem miłe przywitanie z własnymi kibicami. Zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia ułatwiło mi wejście do drużyny.

Jakie myśli chodziły po głowie polskiego piłkarza, który zaraz po transferze z naszej ligi, wyszedł na rozgrzewkę na Camp Nou?

- Pamiętam, że ten stadion zrobił na mnie wrażenie, ale… inne niż Bernabeu. Masa ludzi na Camp Nou jest oddalona, to rozłożysty obiekt z mniejszą atmosferą niż w Madrycie, gdzie trybuny są pod innym kątem. Jak na Bernabeu wszyscy krzykną razem, to człowiek czuje to na plecach. Ogrom może przerażać, ale osobiście nie miałem czegoś takiego, że atmosfera na stadionie doprowadzała mnie do niepewności, czy strachu.

Czyli na murawie da się odciąć od największych stadionów świata?

- Jak grasz na najwyższym poziomie, musisz umieć się odciąć od atmosfery każdego stadionu. Jak się dasz jej ponieść, to nie masz szans utrzymać się wysoko. Już jako trener często wspominałem swoim piłkarzom, by pracowali nad odcinaniem się od tego, co poza boiskiem. By byli sobą. Nie zawsze się to udaje, bo znamy przykłady zawodników, którym na treningu wychodzi wszystko - mają drybling, strzał - a później w meczu jest już gorzej. Często z powodu presji ze strony trybun, które czasem jadą z tobą, wyzywają z nazwiska. Umiejętność radzenia sobie z presją jest bardzo ważna, dlatego niedawno po Nowej Zelandii mówiłem, że nawet jak ktoś dobrze zagrał, to nie dał mi 100-procentowej odpowiedzi na pytanie, czy w meczu o punkty zagrałby podobnie.

Pana wyzywali?

- Nie mieli raczej powodu, byłem szanowany. W mediach też pojawiały się artykuły, że jestem jednym z najlepszych obcokrajowców w lidze, dwukrotnie załapałem się do składu reprezentacji ligi, choć muszę przyznać, że nie było nas tak wielu, jak obecnie. Dziś nie ma limitów, a wtedy na boisku mogło przebywać maksymalnie trzech piłkarzy spoza Hiszpanii.

Gra w tamtejszej lidze wpłynęła jakoś na pana warsztat, jako trenera?

- Na zarządzanie szatnią, na podejście do piłkarzy - tego można się było tam uczyć. U nas wszystko szło w kierunku dyktatury, dyscypliny wojskowej. Z jednej strony było to słabe, z drugiej - kto przetrwał, ten miał charakter. Do tego można się było przyzwyczaić, ale gdy tam pojechałem, to byłem szczęśliwy, że w Hiszpanii nie ma zimowego okresu przygotowawczego. U nas trwał czasem trzy miesiące, a tam się grało cały rok.

To na koniec - kto wygra Clasico w niedzielę?

- Przyznam szczerze, że bardziej od wyniku interesuje mnie, by był to piękny mecz. Wiem, że na pewno nie ma znaczenia stadion, na którym jest grane Clasico. Historia wyników z ostatnich lat pokazuje, że własna publiczność nie daje żadnej przewagi.

Jan Urban Wojtek Radwański AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News