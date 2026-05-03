Wojna domowa w Realu. Koledzy wściekli na Mbappe. To się zaraz rozleci

W sezonie 2024/25 kibice Realu Madryt musieli pogodzić się z tym, że drużyna nie zdobyła żadnego trofeum i myśleli, że gorzej być już nie może.

Wtedy nadeszła kampania 2025/26. I okazało się, że jednak może.

Real Madryt znów nie zdobędzie żadnego ważnego trofeum, a ponadto media w Hiszpanii donoszą, że szatnia "Los Blancos" boryka się z wieloma wewnętrznymi problemami.

Xabi Alonso nie złapał dobrego kontaktu z piłkarzami, którzy rękami Florentino Pereza w połowie sezonu zwolnili go z Realu Madryt. Szczególnie źle szkoleniowiec ten dogadywał się z Viniciusem Juniorem.

Miejsce Alonso w Realu Madryt zajął Alvaro Arbeloa, który od razu zaczął publicznie "podlizywać się" gwiazdom Realu Madryt i brać na siebie winę za każde niepowodzenie drużyny. Taka postawa miała sprawić, że drużyna w końcu zacznie grać lepiej. Tak się jednak nie stało.

Real Madryt sypie się od środka. Arbeloa na "wojnie" z rodakami. Koledzy rozczarowani postawą Mbappe

Teraz media donoszą, że Arbeloa ma fatalne relacje z wieloma zawodnikami Realu Madryt. Przede wszystkim z Hiszpanami. Według "El Mundo" trener kilka razy posadził Alvaro Carrerasa na ławce za karę - za złą postawę.

Arbeloa ma też fatalne relacje z Danim Carvajalem i Raulem Asencio. "El Mundo" o tym przypomina, ale wcześniej inne media również na bieżąco o tym informowały. Hiszpanom w Realu Madryt miało nie podobać się to, że trener przymila się do największych gwiazd drużyny i faworyzuje wychowanków, całkowicie zaniedbując przy tym "krajową bazę kadry".

Dani Carvajal i Raul Asencio po tym sezonie najpewniej pożegnają się z Realem Madryt. Alvaro Arbeloa zresztą też. Podobnie jak inny Hiszpan - Dani Ceballos. Ostatni z wymienionych w ostatnim czasie również został całkowicie pominięty przez trenera.

W Realu Madryt problemy są jednak nie tylko z trenerem, ale także z największą gwiazdą - Kylianem Mbappe. Koledzy z szatni mają być rozczarowani jego zachowaniem. Drużyna nadal walczy o mistrzostwo Hiszpanii, choć szanse pozostają matematyczne. W tym okresie Francuz, zamiast walczyć o jak najszybszy powrót do zdrowia, poleciał na wycieczkę do włoskiej Sardynii wraz ze swoją partnerką - Ester Exposito.

To jednak nie wszystko. Kylian Mbappe ogólnie ma być osobą mającą zły wpływ na szatnię. Rażący ma być jego brak profesjonalizmu oraz konfliktowy charakter. Francuz na jednym z treningów miał pokłócić się z jednym z członków sztabu szkoleniowego.

