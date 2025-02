Wojciech Szczęsny z bojowym zadaniem. To byłby pierwszy raz od maja

Po remisie 1:1 w derbach Madrytu FC Barcelona w niedzielny wieczór stanie przed wielką szansą doskoczenia na dwa punkty do Realu i jeden do Atletico. Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno traciła w tabeli siedem oczek, ale tydzień temu "Los Blancos" przegrali z Espanyolem, co podgrzało emocje na szczycie tabeli LaLiga. Aby doszło do scenariusza 50, 49 i 48 punktów dla pierwszej trójki, "Duma Katalonii" musi pokonać Sevillę.

Reklama