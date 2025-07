Wojciech Szczęsny wyznał, ogromny cios dla kolegi z drużyny. Nawet się nie wahał

W październiku 2024 roku Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony wracając ze sportowej emerytury zastępując poważnie kontuzjowanego wówczas Marca-Andre ter Stegena. Jego miejsce w składzie zajął jednak Inaki Pena, a Szczęsny przez długi czas siedział na ławce rezerwowych.

W mediach toczyło się jednak wiele dyskusji na temat hierarchii bramkarskiej w klubie. Wielu ekspertów widziało Polaka w pierwszym składzie, wskazując, że zwyczajnie jest lepszym bramkarzem.

Mimo to w podstawowym składzie wciąż występował Pena. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku 2025 roku, gdy 35-latek wskakując do podstawowej "11" nie oddał już swojego miejsca do końca sezonu. W środę w sieci pojawił się wywiad z byłym reprezentantem Polski, podczas którego został poruszony temat właśnie Peni.

W nim Szczęsny wyznał wprost, że zarówno on, jak i wszyscy wokół włącznie z samym szkoleniowcem zespołu, Hansim Flickiem nie mieli wątpliwości, kto z tej dwójki jest lepszy. Na pytanie sugerujące, że to on ma większe umiejętności, odpowiedział w niezwykle jednoznaczny sposób.

- W tej sytuacji, ten kto gra, a kto nie gra nie wyznacza tego, że jest lepszy. Ja nie miałem wątpliwości, myślę, że nikt nie miał - powiedział dla Foot Trucka.

Szczęsny wyjawił, to dlatego nie miał problemu z grą

Szczęsny przez długi siedział na ławce rezerwowych, gdzie starał się dojść do formy sprzed ogłoszenia przejścia na emeryturę. W rozmowie z Foot Truckiem wyjawił, że, nawet gdyby to on był trenerem zespołu to i tak posadziłby się na rezerwie.

Wytłumaczył tę decyzję bardzo prostymi argumentami. Jednym z nich był fakt, że Barcelonie zwyczajnie szło dobrze na boisku.

- Tak jak powiedziałem kiedyś, podczas wywiadu ja bym zagrał tyle samo minut w tamtym momencie, gdybym był trenerem, podjąłbym tę samą decyzję. Z jednej strony nie czujesz takiego głodu, zespół fajnie gra, masz fajne życie w Barcelonie. Bramkarzowi dobrze idzie, więc nie masz takiej frustracji, że coś niesprawiedliwego się dzieje. Było fajnie, mi to w ogóle nie przeszkadzało - wytłumaczył.

Po przedłużeniu umowy z Barceloną Szczęsny najprawdopodobniej zostanie zmiennikiem niedawno sprowadzonego z Espanyolu Joana Garcii. Wiele wskazuję, że wobec takich wieści z klubem pożegna się wcześniej wspomniany Pena, a także dotychczasowy kapitan drużyny, Marc-Andre ter Stegen. Jego sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ według wielu źródeł chciałby zostać na dłużej w "Dumie Katalonii". Co więcej, odrzucił on już ofertę m.in. z tureckiego Galatasaray.

